Genel seçimleri en doğru bilen şirketten flaş yerel seçim tahmini. AKP'nin en büyük zaafını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Genel seçimleri en doğru bilen şirketten flaş yerel seçim tahmini. AKP'nin en büyük zaafını açıkladı
Son seçimlerin sonuçlarını en doğru tahmin eden BETİMAR'ın patronu Gürkan Duman, katıldığı televizyon programında, yerel seçimlere ilişkin AKP’nin karnesinin en kötü olduğu konuyu açıkladı.

14 ve 28 Mayıs Genel Seçimlerini en doğru tahmin eden araştırma şirketi olan Betimar Araştırma'nın Başkanı Gürkan Duman, İstanbul'da yaptıkları anketlerle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Yaptıkları araştırmalarda Cumhur İttifakı’nın daha önde olduğunu da belirten Gürkan Duman, AKP’nin en büyük dezavantajının 55 yaş üstü emekliler olduğunu açıkladı.

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Gürkan Duman, katıldığı televizyon programında, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Seçmen son 10 günde son 1 haftada karar verecek. Partiler arasında oy geçişleri olabilir. Ama en nihayetinde seçmenin yüzde 85'i bir önceki 14 Mayıs seçimlerinde oy verdiği partinin adayına oy verme eğiliminde. Bu sebeplerle güvenilir sonuçlar alınabilecek anketler için biraz daha beklemek gerekiyor.

Hem Murat Kurum'un hem de Ekrem İmamoğlu'nun ellerindeki kendi yaptırdıkları araştırmalar kendi özelinde bana göre doğrudur.

AKP ve Cumhur İttifakı açısından en dezavantaj 55 yaş üstü için geçerli.

Ekrem İmamoğlu ve muhalefet süreci ekonomik sorunlar ve 55 yaş üstü emekli seçmen üzerinden yürütüyor. Bu kendi adına doğru bir planlama."

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