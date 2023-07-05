AKP’nin yeni rant kapısı: Deprem konutları. Hatay dünüre teslim edildi

Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk’ün haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) en az 158 ihale düzenledi. AKP iktidarı yaşanan bu dramı da kendi lehine çevirerek bir kâr kapısı yarattı. Düzenlenen ihalelere, 21B pazarlık usulüyle “tercih edilen” şirketler davet edildi.

İKTİDARA YAKIN ŞİRKETLERE GİTTİ

Birçoğu ise iktidarla yakın ilişkileri olan şirketlere verildi. İhale alan şirketlerin içerisinde AKP’li yöneticiler, dünürler ve aile dostları yer aldı. Deprem bölgelerini kapsayan bu ihalelerin toplam değeri ise 202 milyar 273 milyon TL olarak belgelere yansıdı. Aynı şekilde bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü de deprem bölgesinde 46 ihaleye çıktı. Bunların da sözleşme bedeli 69 milyar 752 milyon TL olarak hesaplandı.

Verilen ihalelerde AKP’ye yakınlığıyla dikkat çeken ve sabıkalarıyla gündeme gelen şirketlerin bazıları şu şekilde: 4 ihalede 13 milyar TL

Deprem bölgesindeki ihalelerden en kârlı çıkan şirketlerden biri de REC Uluslararası İnşaat oldu. Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ve Marmaris Okluk Koyu’ndaki yazlık sarayı inşa eden Rönesans Holding’e bağlı şirket, dört büyük ihale aldı. Hatay ve Malatya’da yapılacak toplam 6 bin 541 konut için şirkete en az 13 milyar 166 milyon TL ödenecek.

HATAY DÜNÜRE TESLİM

Yıkımın en ağır hissedildiği Hatay’da yapılması planlanan konutlardan ikisi ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın 'aile bağlarının' olduğu İntaya İntes İnşaat Taahhüt Yatırım Ticaret Anonim Şirketi’ne verildi. Yazıcı’nın dünürü olarak bilinen Mehmet Çeker’in şirketi Antakya’da toplamda 2 bin 990 konut inşa, buradan da 5 milyar 808 milyon TL kazanacak. Yazıcı’nın kızı Esra Yazıcı ve Çeker’in oğlu Abdullah Çeker 2007’de evlenmiş, nikâh şahitliğini de o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.

BAŞKANIN AİLESİNE KIYAK

Öte yandan AKP’li Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka’nın ailesi de deprem bölgesinden ihale alan isimlerdendi. MAY İnşaat Taahhüt Müşavirlik ve Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Gaziantep ve Hatay’da yapılması planlanan toplamda 2 bin 747 konut işi için devletin kasasından 5 milyar 935 milyon TL alacak. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra AKP’den belediye başkanı seçilen Yarka, şirketteki payını Ahmet ve Doğukan Yarka’ya devretmişti.