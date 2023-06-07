Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı depremlerin 4'üncü ayında devam ediyor

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı depremlerin 4'üncü ayında devam ediyor

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, merkez Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde ağır hasarlı bir binanın yıkım çalışmasını yerinde inceleyen Vali Ayhan, yetkililerden bilgi aldı, ekiplere gerekli güvenlik önlemlerini almaları yönünde uyarıda bulundu.

Vali Ayhan, hasarlı binalarla ilgili sürecin hukuk çerçevesinde sistematik bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Bazen vatandaşlarımızın 'bu bina ağır hasarlı neden hemen yıkıp kaldırmıyorsunuz?' diye talepleri, söylemleri ve serzenişleri oluyor. Ama bu bir hukuki süreçtir. Vatandaşımızın binasına böyle bir rapor verildiği zaman vatandaş itiraz edebilsin diye bir hak veriliyor ve itiraz süreci işliyor. İkinci bir ekip aynı raporu tanzim ettiği zaman da yıkım süreci başlatılıyor. Yani bir hukuk devletiyiz her şeyin bir zamanı, süreci ve sistemi vardır. Bu sistem içinde süreç yürütülmektedir, vatandaşlarımızın bu konuda anlayışı ve bize destekleri önemlidir. 2-3 ay içinde Urfa'mızın tamamında inşallah depremin izlerini silmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Ayhan, şunları kaydetti:
"Şu an il merkezinde 100'ün üzerinde çok katlı binanın ihalesi yapılmış olup bunların da şu an yıkım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Güvenli, kontrollü şekilde binaların yıkılması gerekiyor. Çünkü çevrelerinde yerleşim yerleri var, bundan dolayı arkadaşlar titiz çalışıyorlar. Köylerimizde ise yaklaşık olarak 7 binin üzerinde ağır hasarlı ev var. Bunların da bir kısmının ihalesi gerçekleştirildi. 2 bine yakın bina ve köy evinin ihalesi yapıldı, yakında onların da enkazları kaldırılacak.
Eyyübiye ve Birecik ilçemizde deprem konutları inşaatları başladı. İnşallah kasım ayına kadar bunlar bitirilmiş olacak. Yaklaşık 5 binin üzerinde deprem konutu inşaatı yapılmaktadır. Yine bununla beraber 3 bine yakın köy konutu planlaması var ve şu anda 917'sinin ihalesi gerçekleşti. İnşallah haftaya da Hilvan ilçemizdeki bazı köylerde temel atmalar gerçekleştireceğiz. Yani depremin yaralarını sarıyoruz, hep birlikte sarıyoruz."

Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Son Haberler
Adliye karşısında silahlı kavga Güncel
Adliye karşısında silahlı kavga
Toygun Atilla müteahhitlere kötü haberi verdi. Canlı yayında İsmail Küçükkaya'ya açıkladı Güncel
Toygun Atilla müteahhitlere kötü haberi verdi. Canlı yayında İsmail Küçükkaya'ya açıkladı
Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş cephesinden mutlu haber Magazin
Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş cephesinden mutlu haber
Galatasaray Okan Buruk'u TFF'ye bildirdi Spor
Galatasaray Okan Buruk'u TFF'ye bildirdi
İstanbul'da VİP taksiyle sığınmacı sevkiyatı Güncel
İstanbul'da VİP taksiyle sığınmacı sevkiyatı
Bir Türk genci Atatürk'ten özür dileyerek ülkeyi terk etti. Araplara ve Afganlara başarılar diledi Güncel
Bir Türk genci Atatürk'ten özür dileyerek ülkeyi terk etti. Araplara ve Afganlara başarılar diledi