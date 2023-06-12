Saray’ın müteahhidine deprem bölgesinden ihale üstüne ihale

Antakya’ya yapılacak olan 1131 konutluk ihale, daha önce Saray’ı da inşa etmiş olan şirkete verildi. Aynı şirket, 12 Nisan’da yapılan bir başka deprem konut ihalesini daha almıştı.

Saray’ın müteahhidine deprem bölgesinden ihale üstüne ihale

Depremde yıkılan Hatay’ın Antakya ilçesine yapılması planlanan 1131 konutluk deprem konut ihalesini 2 milyar 355 milyon TL karşılığında Saray’ın müteahhidi Rönesans Holding’e bağlı Rec Uluslararası İnşaat Şirketi aldı.

İlerihaber’den Ersan Kınık’ın haberine göre, deprem bölgesinde konutların inşası için ihaleler devam ediyor. 21/B pazarlık usulüyle, sadece özel olarak davet edilen firmaların katılabildiği milyarlarca liralık ihalelerin büyük çoğunluğu AKP ve Saray’a yakın şirketlere verilmeye devam ediliyor.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, TOKİ tarafından 12 Mayıs’ta “Hatay ili Antakya ilçesi 7. Bölge 2. Etap 1131 konut inşaatı” adı ile düzenlenen ihaleye 6 firma teklifte bulundu. İhaleyi 2 milyar 355 milyon TL’lik teklifte bulunan Saray’ı da inşa eden Rönesans Holding’e bağlı Rec Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı.

Şirket ile TOKİ arasında 8 Haziran’da sözleşmeye imza atıldı. İnşaatın, 1 Haziran 2024 tarihine kadar bitirilmesi öngörülüyor.

ŞİRKETİN KASASINA KAMUDAN 200 MİLYAR TL GİRDİ

Rec Uluslararası İnşaat’ın, 12 Nisan’da Hatay’ın Defne ilçesine yapılması planlanan 1523 deprem konut ihalesini de 3 milyar 89 milyon TL karşılığında kazanmıştı.

Çok sayıda şehir hastanesinin yapımını da üstlenen şirketin, kamudan aldığı ihalelerin toplamı ise 200 milyar TL’yi buluyor.

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