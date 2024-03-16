Özgür Özel’i çok kızdıracak liste! Başkan kızları, makam şoförü, ortaklar, danışman ablası…

Kansu, “Özgür Özel’in Dikkatine!” başlıklı yazısında Ankara’daki CHP’lilerden aldığı bilgileri köşesine taşıdı.

İddiaya göre Ankara’nın büyük bir ilçesindeki CHP’nin belediye meclis üyesi listesinde ‘torpil’ yapıldı.

Kansu isimlere tek tek ulaştığını ancak bağlantılara dikkat edilmesi gerektiğini yazdı.

İşte Kansu’nun yazısından ilgili kısım:

“SÖZDE DEĞİŞİM”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayda, partide artık tabanın söz ve karar sahibi olduğunun özellikle altını çizmiş ve partililerin büyük desteğini almıştı.

Özel’in, partide olumlu hava estiren bir diğer verdiği söz de “değişim”di.

Kurultay ile birlikte CHP’nin, adı üzerinde halkın partisi olması ve ilkeli çizgisine yeniden oturması konusunda umutlanan partilileri inciten, beklentileri konusunda güvensizliğe iten bir somut gerçekliğe ilişkin bilgiler aktarıldı bize.

“MELİH GÖKÇEK’LE BAĞLANTILI…”

Bilgiyi aktaran CHP’liler, Ankara’daki büyük bir ilçenin belediye meclis üyesi aday listesini, Özgür Özel’in, partinin geleceği ve inandırıcılığı açısından dikkatle incelemesini istiyorlar.

Listedeki adların hepsi bizde var. Adlar değil, bağlantıları önemli:

- Bir ilçe belediye başkanının kızı.

- Bir eski genel başkanın oğlu.

- Melih Gökçek’in Ankara’nın girişlerine yaptırdığı görgüsüz kapıların ihaleleri ile bağlantılı bir milletvekilinin komşusu.

- Bir parti meclisi üyesinin oğlu.

- Bir eski genel başkanın makam şoförü.

- Bir parti meclisi üyesinin ortağı.

- Bir büyükşehir belediye başkanının danışmanının ablası.

- Bir parti meclisi üyesinin kardeşi. Bu liste ile değişim gerçekleşir mi, taban söz ve karar sahibi olur mu, halka güven verilir mi gibi sorulara, hiç kuşkusuz Özgür Özel ve yönetimi karar verecek.

Ancak, CHP’de eğer bir değişim gerekiyorsa, sanırız bu adayları belirleyen mantık ve iç işleyişten sıyrılmanın yöntemleri bulunmalı.