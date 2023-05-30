AKP'ye oy verenlerin gözü aydın... Ek vergilerin tarihi belli oldu

Seçimler geride kaldı ve yıllardır kötü yönetilen ekonominin faturası yine vatandaşa kesildi. Verilen bütçe açığının kapatılması için Temmuz itibarıyla ek vergiler geliyor. İşte detaylar...

AKP'ye oy verenlerin gözü aydın... Ek vergilerin tarihi belli oldu

Bütçe açığı yılın ilk dört ayında 400 milyar lirayı aştı. Bütçe açığı sebebiyle ek vergilerin getirilmesi bekleniyor. Merkezi yönetim bütçesi, nisan ayında 132,4 milyar lira açık verirken, ilk dört ayda bütçe açığı 382,4 milyar lira olarak kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, Ocak-Nisan döneminde bütçe gelirleri 1 trilyon lira iken, bütçe giderleri ise 1,4 trilyon TL oldu.

Faiz dışı denge ise nisan ayında 97 milyar lira açık verdi. Yılın ilk dört ayında faiz dışı açık 247,3 milyar lira olarak raporlandı.

11 ilimizi yıkan depremler ve seçim harcamalarının bütçe açığını daha da büyüttüğü ve ek bütçe yapılmasının beklendiği bildirildi.

Vergi uzmanlarının aktardığı bilgilere göre; Türkiye'deki depremin yarattığı finansman ihtiyacını karşılamak için Kurumlar Vergisi mükelleflerine getirilen ek vergiden tahsil edilmesi planlanan 70 milyar TL'nin sorunu çözmeyecek. Bu sebeple, geçici olarak ek vergilerin gündeme geleceği düşünülüyor.

Seçim ekonomisi etkisiyle ciddi bir bütçe açığı verildiğine dikkat çekilirken, mevcut iktidarın öncelikle ek bütçe yapması gerektiğini vurguladı ve ek vergilerin Ekim ayında Meclis açıldığında gündeme geleceğini öngörüsü öne çıktı. Bu vergilerin; Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 2022 yılı beyanlarının belirli bir oranı kadar tekrar vergi ödemeleri, araç sahipleri için ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ve ek Emlak Vergisi olarak getirileceği belirtildi.

HANGİ KALEMLERDE VERGİLER YÜKSELTİLEBİLİR?

Cumhurbaşkanı Kararı ile Temmuz ayından itibaren vergi artışlarının başlayacağını belirtilirken birçok kalemden artışların görüleceğini de vurgulandı. Özellikle Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi'nde oran artışlarının yapılacağını belirtilirken, sigara ve akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi artışları ve Özel İletişim Vergisi'nde de oran artışlarının ilk etapta yapılması bekleniyor.

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