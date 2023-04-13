13 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • AKP'yi zora sokacak deprem videosu. Kürşad Zorlu izletti

AKP'yi zora sokacak deprem videosu. Kürşad Zorlu izletti

Kürşad Zorlu, İYİ Parti Kahramanmaraş İl eski Başkanı Ahmet Çabukel'in 3 Ağustos 2022 tarihinde depremle ilgili uyarılarını gündeme getirdi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 08:21
Takip Et

AKP'yi zora sokacak deprem videosu

AKP'yi zora sokacak deprem videosu. Kürşad Zorlu izletti
+
Aa
-

Editör: Osmancan Erok

Türkiye’yi yıkıma uğratan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ihmaller ve alınmayan tedbirler yeniden gündeme taşındı.

İYİ Parti Kahramanmaraş önceki dönem İl Başkanı Ahmet Çabukel'in aylar önce yaptığı deprem uyarısı gündeme bomba gibi düştü.

İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, Ahmet Çabukel'in 3 Ağustos 2022 tarihinde basına yaptığı açıklamanın yer aldığı videoyu paylaştı.

Çabukel bu videoda, uzmanların deprem uyarılarına dikat çekerek, şu açıklamada bulunmuştu:

Her gün daha da korkmaya başladık. Kahramanmaraşlılar olarak daha da paniklemeye başladık. Ne yapacağımızı, nasıl bir yol izleyeceğimizi bilmiyoruz. Kıymetli yöneticilerimize sesleniyoruz. Deprem kapımızda değil, deprem tam ayaklarımızın altında. Kahramanmaraş’ta 2011 yılında keşfedilen iki fay hattı üzerinden iki büyük deprem bekleniyor!



ÇOK FAZLA ENERJİ BİRİKTİ, KAHRAMANMARAŞ DEPREME HAZIR DEĞİL

Uzmanlar bunu her platformda açık açık söylüyor. 'İki tane büyük fay hattı var. 500-600 yıldır bu fay hattında deprem olmadı. Çok fazla enerji birikti. 7 şiddetinin üstünde deprem bekliyoruz' diyorlar. Bilim insanlarının bu söylediklerini Sayın Vali’ye, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı’na, AFAD Bölge Müdürlüğümüze, her bir STK’ya sesleniyoruz. Kahramanmaraşlı depreme hazır değil. Depreme hazır değiliz.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
1
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
2
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
3
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
4
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
5
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
6
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿ Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı
7
﻿ Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı
﻿ Ödemeler bu ay hesaplara yatacak. Bakan açıkladı
﻿İstanbul'da terör operasyonu. Dolapta yakalanan şüphelinin evinden patlayıcı çıktı
﻿İstanbul'da terör operasyonu. Dolapta yakalanan şüphelinin evinden patlayıcı çıktı
﻿İstanbul'da terör operasyonu. Dolapta yakalanan şüphelinin evinden patlayıcı çıktı
﻿Rüyada casus görmek neye işaret? Rüyada casus görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada casus görmek neye işaret? Rüyada casus görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada casus görmek neye işaret? Rüyada casus görmenin anlamı nedir?
﻿Uzmanından saman nezlesine karşı korunmanın en etkili yöntemi
﻿Uzmanından saman nezlesine karşı korunmanın en etkili yöntemi
﻿Uzmanından saman nezlesine karşı korunmanın en etkili yöntemi
﻿50 yaşındaki hastanın burnundan 8 santimetrelik kitle alındı
﻿50 yaşındaki hastanın burnundan 8 santimetrelik kitle alındı
﻿50 yaşındaki hastanın burnundan 8 santimetrelik kitle alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.