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İYİ Parti yeni seçim videosunu yayımladı. Çöküş ekonomisi

İYİ Parti seçimlere yönelik yayımladığı yeni videosu sosyal medyada gündem oldu. "Çöküş Ekonomisi" isimli videoda, AKP iktidarının ekonomi politikasındaki ciddiyetsizlikler, yanlışlar ve tutarsızlıklara yer verildi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 18:01
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İYİ Parti yeni seçim videosunu yayımladı

İYİ Parti yeni seçim videosunu yayımladı. Çöküş ekonomisi
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İYİ Parti, seçimlere yönelik hazırladığı ve “ahlak, ekonomi, deprem, mülteci, terör ve demokrasi” temalarının işlendiği iletişim kampanyası serisinin üçüncü videosunu paylaştı.

"Çöküş Ekonomisi" isimli videoda, AKP iktidarının ekonomi politikasındaki ciddiyetsizlikler, yanlışlar ve tutarsızlıklar somut örnekler üzerinden işlendi.

20. YILINDA AK PARTİ SUNAR’’ yazısıyla açılışı yapılan videonun ilk bölümünde; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘’Bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık hâli aldı başını gidiyor.” sözleri karşılığında ekonomik zorluklara karşı vatandaşların “Bizi bu duruma düşürenlere hakkımı helal etmiyorum” sözleri yer aldı.

‘’Çöküş ekonomisi’’ seslendirmesiyle; ‘’Sabah akşam her gün simit yiyorum’’ diyen, et alamayan yurttaşların görüntüleri karşılığında; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Refah Partisi dönemindeyken dönemin iktidarına karşı kullandığı; “Saf olma, ekonomide kaide alım gücüyle ölçülür” ifadelerine de yer verildi.

Aynı zamanda sokak röportajlarında; ‘’Geçinemiyor musunuz?’’ sorusuna, yurttaşların gözleri dolarak verdiği cevaplara yer verilirken; ‘’Yoksulluğun ve açlığın pençesinde bir memleket’’ seslendirmesiyle ucuz et kuyruklarındaki yurttaşların görüntüleri, meyve sebze fiyatlarındaki artış, gittikçe tırmanan barınma masrafları ve benzin zammına dair haberler gösterildi.

Bunların karşılığındaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye ekonomisine dair şu ifadelerine yer verildi; ‘’Türkiye âdeta bir uçuşun içerisinde.’’

 

“BECERİKSİZLİĞİ ÖRTBAS İÇİN SÖYLENEN BİNBİR YALAN”

Videonun ikinci bölümünde, “Beceriksizliği örtbas için söylenen binbir yalan” seslendirmesiyle; yurttaşların ekonomiye karşı isyanlarının yanı sıra AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Neymiş? Millet açmış”, “Sakın ha bunlara aldırmayın. Bizde kriz falan yok” söylemleri yer aldı.

“CİDDİYETSİZLİĞİN GÖLGESİNDE KAYIP BİR BAKAN”

Videonun üçüncü bölümünde; “Ciddiyetsizliğin gölgesinde kayıp bir bakan” seslendirmesiyle Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye yer verildi.

Videoda Nureddin Nebati’nin; “Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor” sözleri karşılığında genç bir kızın ağlayarak sarf ettiği “Kış geliyor, mont almamız gerekiyor. Kaç lira olmuş? 300 lira, 400 lira” sözleri ve ifadeleri yer alırken yine Nureddin Nebati’nin; ‘’Ekonomi canlı mı? Canlı. Çift hane, çift hane’’ söylemleri yer aldı.

“BİTMEK BİLMEYEN BİR İNAT”

Videonun son bölümünde; “Bitmek bilmeyen bir inat” seslendirmesiyle; sarayın ihtişamlı görüntüleri karşılığında ve vatandaşların çaresizliklerine yer verilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” sözleri işlendi.

Ayrıca videoda 2013 yılında Edirne’de Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın ziyareti sırasında kanser ilaçlarının temini için yardım isteyen Dilek Özçelik’in “Çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda.” sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; ‘’Benden başka bir şey beklemeyin’’ ifadesi yer aldı.

’14 MAYIS’TA TÜRKİYE TARİH YAZACAK!’’

Videonun sonunda ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ve çeşitli demografilerden vatandaşların yer aldığı illüstrasyon çizimlerin yer aldığı görsel ile birlikte Akşener’in; ‘’Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak!’’ ifadelerine yer verilerek 2023 yılında; Atatürk’ün vizyonu, her daim ileri düsturu, 1923 ruhu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in liderliğinde Türkiye’nin tarih yazacağı mesajı verildi.

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