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İYİ Parti'nin seçim beyannamesi açıklanacak. Tüm gözler yarına çevrildi. 600 milletvekili adayı da katılacak

İYİ Parti'nin yarın açıklanacak seçim beyannamesinde, Türkiye'deki Suriyelilerin 2026'ya kadar ülkelerine dönüşü ile afetlere karşı önlemlere ilişkin kısa ve orta vadeli politikalar geniş yer tutuyor...

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 18:40
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İYİ Parti'nin seçim beyannamesi yarın açıklanıyor

İYİ Parti'nin seçim beyannamesi açıklanacak. Tüm gözler yarına çevrildi. 600 milletvekili adayı da katılacak
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İYİ Parti'nin merakla beklenen seçim beyannamesi yarın açıklanıyor....

600 MİLLETVEKİLİ ADAYI KATILACAK

Alınan bilgiye göre, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine hazırlanan İYİ Parti'nin seçim beyannamesi yarın ATO Congresium'da 600 milletvekili adayının katılımıyla Genel Başkan Meral Akşener tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

Beyannamede partinin kuruluşundan bu yana adalet, kalkınma, tarım, ekonomi, sağlık, eğitim ve terörle mücadele konularında kamuoyuyla paylaşılan politikalar ile ortaya koyduğu hedefler yer alacak.

DİKKAT ÇEKEN "İNSANİ SANAYİ BÖLGELERİ" PROJESİ

Afetlere karşı önlemler ve bu yöndeki projelere geniş yer verilen beyannamede, bu kapsamda olası depremlere hazırlık amacıyla hızlı sonuç alınabilecek kısa ve orta vadeli master planlar hazırlanacağı bilgisi paylaşılıyor.

Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kurulması vaadinin de yer aldığı beyannamede, ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde sürdürülebilir yaşamın sağlanması ve iktisadi faaliyetlerin yeniden başlaması hedefi doğrultusunda hazırlanan "İnsani Sanayi Bölgeleri Projesi" dikkati çekiyor.

SURİYELİLER 2026'YA KADAR ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEK

İYİ Parti'nin beyannamesinde Suriyeli ve diğer ülke uyruklu sığınmacılar ile kaçak göçmenlere yönelik politikalara ağırlık verildi.

Bu kapsamda Türkiye'nin demografik yapısını ve milli kimliğini koruma hedefli hazırlanan "Milli Göç Doktrini" ile "Açık Kapı-Açık Hudut" politikasına son verileceği, "geçici sığınmacı statüsü"nün kaldırılacağı beyannameye yansıdı.

Beyannamede bu çerçevede oluşturulan strateji belgesi ve eylem planıyla Türkiye'deki Suriyelilerin 2026'ya kadar kademeli olarak ülkelerine dönüşüne ilişkin politikalara yer verildi. (AA)

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