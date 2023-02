Deprem cinayeti göz göre göre gelmiş. Hükümet bu feryadı da duymamış. İYİ Parti 3 Ağustos'ta 7 büyüklüğünde deprem olacak diye uyarmış

Türkiye’yi yıkıma uğratan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ihmaller ve alınmayan tedbirler yeniden gündeme taşındı.



3 Ağustos 2022 tarihli videoda İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, şu ifadeleri kullandı:



"Her gün daha da korkmaya başladık. Kahramanmaraşlılar olarak daha da paniklemeye başladık. Ne yapacağımızı, nasıl bir yol izleyeceğimizi bilmiyoruz. Kıymetli yöneticilerimize sesleniyoruz. Deprem kapımızda değil, deprem tam ayaklarımızın altında. Kahramanmaraş’ta 2011 yılında keşfedilen iki fay hattı üzerinden iki büyük deprem bekleniyor!"



ÇOK FAZLA ENERJİ BİRİKTİ, KAHRAMANMARAŞ DEPREME HAZIR DEĞİL

"Uzmanlar bunu her platformda açık açık söylüyor. 'İki tane büyük fay hattı var. 500-600 yıldır bu fay hattında deprem olmadı. Çok fazla enerji birikti. 7 şiddetinin üstünde deprem bekliyoruz' diyorlar. Bilim insanlarının bu söylediklerini Sayın Vali’ye, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı’na, AFAD Bölge Müdürlüğümüze, her bir STK’ya sesleniyoruz. Kahramanmaraşlı depreme hazır değil. Depreme hazır değiliz."