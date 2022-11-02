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Akrep tarafından sokulan çocuk hayatını kaybetti! Tam 7 kez kalp krizi geçirdi

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yaşayan 7 yaşındaki Luiz Miguel Furtado Barbosa, dünyanın en zehirli akreplerinden biri tarafından sokulduktan kısa bir sürede 7 kez kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 13:36
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Akrep tarafından sokulan çocuk hayatını kaybetti! Tam 7 kez kalp krizi geçirdi

Akrep tarafından sokulan çocuk hayatını kaybetti! Tam 7 kez kalp krizi geçirdi
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Brezilya’da yaşayan 7 yaşındaki Luiz Miguel Furtado Barbosa isimli bir çocuk ailesiyle birlikte kamp yapmaya gittikleri sırada hiç beklenmedik bir durumla karşılaştı. Ayakkabısını giymeye çalıştığı sırada bir akrep Barbosa’nın ayakkabısından içeri girdi onu soktu. 44 yaşındaki anne Angelita Proenca Furtado, oğlunun çığlık attığını ardından ise fenalaştığını dile getirdi. Hastaneye kaldırılan çocuk 2 günlük tedavisinin ardından 7 kez kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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'DELİ GİBİ ARAMAYA BAŞLADIK'

44 yaşındaki anne Angelita Proenca Furtado yaşadığı şoke edici olayı, “Ayakkabısını giydiği sırada acı içinde çığlık attı. Onu neyin soktuğunu bulamayınca aramaya devam ettik. Bacağı kızarmaya başladı ve ağrı arttı. İşte o zaman gerçekten bir akrebin soktuğunu anladım ve hangisi olduğunu bulmak için deli gibi aramaya başladık” dedi.

Aile, çocuklarının acı içinde kıvranmasına aşırı zehirli ve yüksek ölüm oranı nedeniyle Güney Amerika'daki en tehlikeli akrep olarak kabul edilen Tityus Serrulatus olarak da bilinen Brezilyalı bir sarı akrebin neden olduğunu keşfetti.

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TRAJİK BİR ŞEKİLDE ÖLDÜ
Luiz, Sao Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinikleri Hastanesine kaldırıldı ve hemen çocuk servisine götürüldü. Tedavisinin devam ettiği sırada gözlerini açarak annesiyle konuşmaya çalışan minik Barbosa, 7 kez kalp krizi geçirdikten sonra trajik bir şekilde öldü.

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