Akşamdan kavur sabaha savur deyiminin anlamı nedir?

Akşamdan kavur sabaha savur deyimiyle asıl anlatılmak istenen şey; Kazandığını günü gününe harcayan, har vurup harman savuran, savruk kimselerin durumunu anlatmak için kullanılan bir deyimdir.

Tutarsız, müsrif, hesapsız, kitapsız kişiler için kullanılmaya devam edilen bir deyimdir.

AKŞAMDAN KAVUR SABAHA SAVUR DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Yok öyle akşamda kavur sabaha savur, herkes hesabını bilecek.

Bu evde herkes çalışacak ve para kazanacak, akşamdan kavur sabaha savur devri kapandı.