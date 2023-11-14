Akşamdan kavur sabaha savur deyiminin anlamı nedir?

Akşamdan kavur sabaha savur deyimi ne anlama gelir? Akşamdan kavur sabaha savur deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı…

KAYNAK: Haber Merkezi
Akşamdan kavur sabaha savur deyiminin anlamı nedir?

Akşamdan kavur sabaha savur deyimiyle asıl anlatılmak istenen şey; Kazandığını günü gününe harcayan, har vurup harman savuran, savruk kimselerin durumunu anlatmak için kullanılan bir deyimdir.

Tutarsız, müsrif, hesapsız, kitapsız kişiler için kullanılmaya devam edilen bir deyimdir.

AKŞAMDAN KAVUR SABAHA SAVUR DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Yok öyle akşamda kavur sabaha savur, herkes hesabını bilecek.

Bu evde herkes çalışacak ve para kazanacak, akşamdan kavur sabaha savur devri kapandı.

Öne Çıkanlar
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
Son Haberler
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor Spor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Ateş Kuşları 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? Magazin
Ateş Kuşları 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?
Süt dişleri neden çok önemli Sağlık
Süt dişleri neden çok önemli
Bağ-Kur ve Emekliği Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri bugün hesaplara yatırıldı Ekonomi
Bağ-Kur ve Emekliği Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri bugün hesaplara yatırıldı
Fenerbahçe'den Columbus'a satılan Rossi ABD'yi salladı. Öyle bir gol attı ki yer yerinden oynadı Spor
Fenerbahçe'den Columbus'a satılan Rossi ABD'yi salladı. Öyle bir gol attı ki yer yerinden oynadı
Şoför takım yöneticilerine ve gazetecilere saldırdı Spor
Şoför takım yöneticilerine ve gazetecilere saldırdı
Ünlü Türk imam Mekke'de gözaltına alındı. Gerekçe: Gazze ve Filistin demesi Dünya
Ünlü Türk imam Mekke'de gözaltına alındı. Gerekçe: Gazze ve Filistin demesi