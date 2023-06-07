Aksaray'da eğitim uçağı düştü; 2 pilot yara almadan kurtuldu

Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kirli köyünde boş araziye eğitim uçağı düştü. Pilotlar Hakan Zengin ve Hakan Göktürk, kazadan yara almadan kurtuldu.

Aksaray'da eğitim uçağı düştü; 2 pilot yara almadan kurtuldu

Vali Aydoğdu, AA muhabirine, İstanbul'dan kalkan eğitim uçağının motor arızası nedeniyle ilçeye bağlı Bozkır ve Sarıkaraman köyleri arasındaki bir arsaya zorunlu iniş yaptığını söyledi.

Özel bir şirkete ait eğitim uçağında iki pilot bulunduğunu aktaran Aydoğdu, "Otobanın 700 metre uzağında bir arsaya zorunlu iniş yaptı. Pilotlarla telefonla görüştüm, durumları iyi." dedi.

Aydoğdu, iki pilotun yaralandığını, ekiplerin kaza yerine ulaştığını ve yaralı pilotların hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

AA

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