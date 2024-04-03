Seçimden önce Mehmet Şimşek'i çıldırtan kamu bankası genel müdür kim. Attığı mesaj ortaya çıktı

Yerel seçimlerden önce kredi kartı faiz oranlarını ciddi bir şekilde artıran bankalar, vatandaşların cep telefonuna SMS göndererek 1 Nisan tarihinden itibaren bireysel kredi kartlarındaki taksit sayısında güncelleme yapacaklarını duyurmuştu.

Yerel seçimden sonra kredi kartlarında ciddi bir düzenleme yapılacağı iddia ediliyordu. Ortaya atılan iddialar, bankaların SMS yoluyla vatandaşlara gönderdiği mesajlarla doğrulanmış oldu.

KREDİ KARTI TAKSİT SAYILARINDA DÜZENLEME YAPILACAK

Bazı bankalar, vatandaşların cep telefonuna SMS göndererek 1 Nisan tarihinden itibaren bireysel kredi kartlarındaki taksit sayısında güncelleme yapacaklarını duyurdu.

Gönderilen mesajda, “Bilgilendirme: Degerli musterimiz, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren Bireysel Kredi Kartlarindaki taksit uygulamalarinda guncelleme yapilacaktir. 31 Mart 2024 tarihine kadar guncel harcamalarinizi kampanya dahilinde taksitlendirebilirsiniz. BILGI: 08502220724 MERSIS: 0922003497000017 B016” ifadeleri kullanıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ise yaptığı açıklamada kredi kartı ve taksitli sayılarında seçim sonrası yapılacağı iddia edilen düzenlemeyi yalanlamıştı.

"MEHMET ŞİMŞEK'İ ÇİLEDEN ÇIKARDI"

Gazeteci Fuat Uğur ise, tv100’deki köşesine Mehmet Şimşek’i çileden çıkaran konuya değindi.

Uğur, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i çileden çıkaran kamu bankası Genel Müdürü’nün gönderdiği mesajlara değinerek, henüz başlamamış bir olsa da kredi kartlarına taksitlendirme konusuyla ilgili de birtakım söylentiler, yazılanlar olduğunu belirtti.

Uğur mesaj bölümünde yazılan önemli bir detaya da dikkat çekerek, “Mesajın altında bilgi için telefon veriliyor ve ayrıca MERSİS numarası var.

Güncelleme deyince insan önce biraz ikilemde kalıyor ama ardından gelen cümleyi okuyunca o güncellemeden kastedilenin, kredi kartlarındaki taksitlendirme olduğu ve seçim sonrası da tamamen kaldırılacağının ima edildiği çok net anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

Fuat Uğur, yazısının devamında, bu konuda resmi ve netleşmiş bir kararın olmadığına ve kamuoyu ile bankacılık sistemiyle paylaşılan bir detayın olmadığına dikkat çekiyor.

“O HALDE BU MESAJIN SEBEBİ NE?”

Fuat Uğur, konuya ilişkin olarak yazısının devamında gönderilen mesajlarının sebebinin ne olduğuna dair şu ifadeleri kullandı:

Şimdi yukarıdaki mesajı okuyan yüzbinlerce banka müşterisi olan SEÇMEN ne düşünmüştür sizce?

“Demek ki seçimden sonra elimizi rahatlatan kredi kartı taksitlendirme sistemi tamamen kalkacak.”

Seçmenin çoğunun dar gelirli olduğu, alışverişini kredi kartıyla ve taksitlendirmeyle yaptığı, ihtiyaçlarını bu yöntemle karşılayabildiği düşünülürse, bu mesajın vatandaş üzerindeki etkisini bilmemek mümkün mü? Peki, böyle bir mesajın sandığa yansıması olur mu? Hem de nasıl.”

Uğur, gönderilen mesajların dar gelirli vatandaşların seçimlerdeki oy tercihlerine etki ettiğini belirterek, bir kamu bankasının, henüz ortada bir karar ve uygulama yokken nasıl olur da seçimden birkaç gün önce müşterilerine böyle bir mesaj attığına dikkat çekti ve devamında “Bunu İYİ NİYETLİ TUTUM olarak okuyabilir miyiz?” diye sordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in söz konusu bankanın Genel Müdürü’nü arayıp sert sözlerle eleştirdiğini öne süren Uğur, “Banka Genel Müdürü ‘Benim yardımcım BDDK Başkan yardımcısı tarafından arandı, onun ifadesi üzerine bu mesajı gönderdik’ diye açıklama yapıyor. Ancak Mehmet Şimşek durmuyor. Fikri takip yaparak BDDK Başkanı’nı arayıp bu durumu soruyor. BDDK Başkanı ise ‘Bizim böyle bir mesajımız olmadı. Sadece Nisan ayı başından itibaren, özellikle de bayram sonrası için bankalarımızı kredi kartı taksitlendirmesi üzerine yeni düzenlemeler gelebilir, hazırlıklarınızı yapın’ diye uyardıklarını söylüyor” ifadelerini kullandı.

Söz konusu Bankanın Genel Müdürü hakkında işittiği bir bilgi daha olduğunu ama buna inanmak dahi istemediğini belirten Uğur, “Çünkü ‘Bu kadar da olamaz artık’ diye kendime telkinde bulunuyorum sürekli” diyerek konun yerel seçimlerden büyük bir zaferle ayrılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile olan kısmına geliyor.

“ŞİMDİ EKREM İMAMOĞLU NEREDEN ÇIKTI?”

İlgili Bankanın Müdürünün Trabzonlu olduğunu vurgulayan Uğur, kendisine iletilen asıl bilgiyi açıkladı.

Banka Müdürünün İmamoğlu ile arkadaş olduğunu ve gençliklerinde aynı futbol takımında top koşturduklarının altını çizen Uğur, “Dediğim gibi bu bilginin doğru çıkmamasını diliyorum. Yoksa hakikaten müthiş bir hayal kırıklığı yaşayacağım.” ifadelerini kullandı

Fuat Uğur, köşe yazısını yazdığı esnada önüne düşen bir aylaşıma değine Uğur, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Tam bu satırları yazarken X hesabımda bir paylaşım gördüm. Hazırladıkları pankartların önünde fotoğraf çektiren aynı bankanın güvenlik görevlileri yazmışlar:

‘Reis’in atadığı bu … bankasının yönetimi biz güvenlik görevlilerine kadro vermek yerine taşerona mahkûm etti. Hakkımızı istedik diye baskı ve mobbing yapıldı. Sonuç olarak 1300 güvenlik görevlisi olarak bizler ya sandığa gitmedik ya da başka partiye oy verdik’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talihsizliği midir bu yoksa kendi hatası mı karar veremiyorum. Kendisinin bürokrat ve siyasetçi seçimindeki bu vahim hatalar silsilesi adeta bir kader gibi bu ülkenin yakasına yapıştı.

Şimdi bazılarınız ‘Adam ne yapsın kardeşim, kavun değil ki bu, dibini mi koklasın’ diyeceksiniz. Ama bendeki fikir net, kimse kusura bakmasın. Durumla çok uyuşmasa da aşağıdaki dizeler bir fikir vermekte. Hani Nazım Hikmet’in şiirindeki gibi; ‘Kabahat senin, demeğe de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin, canım kardeşim!”