4 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Aksaray'da yoğun sis kazayı getirdi: 4 yaralı

Aksaray'da yoğun sis nedeniyle 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i polis memuru 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 15:04
Takip Et

Aksaray’da taziye dönüşü kaza: 4 yaralı

Aksaray'da yoğun sis kazayı getirdi: 4 yaralı
+
Aa
-

Kaza, Aksaray - Ankara karayolu Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, nişanlısının Ankara'da vefat eden dedesinin taziye ziyaretinden memleketi Gaziantep'e giden polis memuru Ali Doğan P. (29) idaresindeki 06 FZ 4430 plakalı Volkswagen marka otomobil yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşen yolda İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Ahmet D. (49) yönetimindeki 34 CCF 132 plakalı Honda marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Füsun C. (37) ve Muhammer D. (43) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri gerçekleştirilen yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

 

(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
2
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
3
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
4
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
5
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
6
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
7
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
﻿Selcan Taşçı Sinan Ateş cinayetini açıkladı: Suikastın yapıldığı yer Ankara. Ülkenin başkenti. Devletin kalbi!
﻿Almanya'da telgraf gönderme dönemi sona erdi
﻿Almanya'da telgraf gönderme dönemi sona erdi
﻿Almanya'da telgraf gönderme dönemi sona erdi
﻿Yunanistan medyası: ABD, Doğu Akdeniz’de arabulucu olabilir
﻿Yunanistan medyası: ABD, Doğu Akdeniz’de arabulucu olabilir
﻿Yunanistan medyası: ABD, Doğu Akdeniz’de arabulucu olabilir
﻿İstinaftan Şebnem Korur Fincancı kararı
﻿İstinaftan Şebnem Korur Fincancı kararı
﻿İstinaftan Şebnem Korur Fincancı kararı
﻿Ülkü'ye acı veda. Korkunç detayı baba açıkladı
﻿Ülkü'ye acı veda. Korkunç detayı baba açıkladı
﻿Ülkü'ye acı veda. Korkunç detayı baba açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.