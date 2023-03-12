Aksaraylı galerici: Piyasada araçlar afaki fiyatlara çıktı

İkinci el otomobil fiyatları yükselişini sürdürürken Aksaraylı galericiler ve araç almak isteyen vatandaşlar da kinci el araç alım-satım konusunda yaşadıkları sorunları ANKA Haber Ajansı’na anlattı.

Aksaraylı bir genç, “Geri dönüşüm işinde çalışıyoruz. Piyasaya bakıp araç almaya çalışıyoruz. Bütçemiz şu anda belirsiz. Aksaray halkına bütçe sorulmuyor şu an, hiçbir şekilde para dönmediğinden dolayı. Uygun bir şeyler arıyoruz. Bizler de elimizdeki olan parayı verip geri kalanını bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Hurdacıyız, Hatay’da yaşanan olaylardan dolayı paralarımız geri dönüş yapmıyor. Kavgayla, gürültüyle bir kısmını zor aldık. Kimse bir araç sahibi olamaz, bu net bir durum. 90 model arabada hata, boya aradıkları sürece hiçbir şekilde araç sahibi olunmaz. Kusursuz araç arıyorlar. Onlar da şu an 150-200 bin TL' den aşağı değil. Zor şartlardan geçiyoruz” dedi.

"PİYASADA ARAÇLAR AFAKİ FİYATLARA ÇIKTI"

Aksaraylı bir galerici ise “Mesleğe yeni başladık, 5 aydır bu sektördeyim. Daha önceden çiftçilik yaparken de ufak tefek araç alım-satımları yapıyordum. Hiç iyi bir zamanda değiliz. Durum içler acısı. Aracı satıyoruz, ancak geri alamıyoruz. Deprem oluyor, dolar yükseliyor, piyasayı etkiliyor. Dolar düşüyor, yine yükseliyor. Arabada belirli bir piyasa yok. Yanımda duran araç, ilerleyen zamanlarda 1 milyon olur diye tahmin ediyorum. Piyasada araçlar afaki fiyatlara çıktı. Sıfır araç yok. Vatandaşın alım gücü var ama araçların fiyatları değerinin üstünde. Hiçbir araç bir ayda 100 bin lira zam yemez. Biri birine bir laf söylese fiyatlar yükseliyor” diye konuştu.

Bir başka araç satıcısı ise şunları söyledi:

“2-3 haftadır buradayız. Fiyatlar almış başını gitmiş. İki hafta önce 85-90 bin TL istediği arabaya şu an 120-130 bin TL istiyor. Benim elimde bir araç var, 78 bin TL istiyordum, şu an 105 bin lira istiyorum. Aracımı sattıktan sonra araç almayacağım. Bu gidişle araç fiyatları daha da yükselir.”