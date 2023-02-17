Akşener Adana’da depremzedeleri hastanede ziyaret etti

Akşener, ziyaretinde, depremzedelere “Amacım sizin sesiniz olabilmek” dedi. Akşener, 32 saat enkaz altında kaldıktan sonra çıkarılan 16 yaşındaki Aleyna ile sohbet ederken, genç kıza “Benden ne istersin, hediye olarak” diye sordu.