Akşener Adana’da depremzedeleri hastanede ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası bölgedeki ziyaretlerini sürdürüyor.
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Akşener, bugün Adana’da yaralıların tedavi edildiği bir hastanede depremzede yurttaşları ziyaret etti, vatandaşların talepleri ve ihtiyaçlarına ilişkin bilgi aldı.
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Akşener, ziyaretinde, depremzedelere “Amacım sizin sesiniz olabilmek” dedi. Akşener, 32 saat enkaz altında kaldıktan sonra çıkarılan 16 yaşındaki Aleyna ile sohbet ederken, genç kıza “Benden ne istersin, hediye olarak” diye sordu.
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Depremzede genç kız Akşener’e, “Çok teşekkür ederim, gönlünüzden ne kopuyorsa” yanıtını verdi.
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Akşener, depremden 9 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Bora hakkında da bilgi aldı.