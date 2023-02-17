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Akşener Adana’da depremzedeleri hastanede ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana’da deprem nedeniyle yaralanan yurttaşları hastanede ziyaret etti.

Galeri Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 18:00
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Akşener Adana’da depremzedeleri hastanede ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası bölgedeki ziyaretlerini sürdürüyor.

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Akşener Adana’da depremzedeleri hastanede ziyaret etti

Akşener, bugün Adana’da yaralıların tedavi edildiği bir hastanede depremzede yurttaşları ziyaret etti, vatandaşların talepleri ve ihtiyaçlarına ilişkin bilgi aldı.

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Akşener Adana’da depremzedeleri hastanede ziyaret etti

Akşener, ziyaretinde, depremzedelere “Amacım sizin sesiniz olabilmek” dedi. Akşener, 32 saat enkaz altında kaldıktan sonra çıkarılan 16 yaşındaki Aleyna ile sohbet ederken, genç kıza “Benden ne istersin, hediye olarak” diye sordu.

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Akşener Adana’da depremzedeleri hastanede ziyaret etti

Depremzede genç kız Akşener’e, “Çok teşekkür ederim, gönlünüzden ne kopuyorsa” yanıtını verdi.

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Akşener Adana’da depremzedeleri hastanede ziyaret etti

Akşener, depremden 9 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Bora hakkında da bilgi aldı.

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Akşener Adana’da depremzedeleri hastanede ziyaret etti

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