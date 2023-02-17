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Enkazdan yavrusunun kıyafetlerini çıkardı, kokladı, ağladı feryat etti. Bu acının tarifi yok

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından milyonlar tek yürek oldu, depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bir yandan enkaz altından kurtarılan hayatlara sevinirken, bir yandan da deprem bölgesinden gelen yürek parçalayan videolara ağlıyoruz. Enkaz altından çocuğunun kıyafetlerini çıkararak onlara sarılan adamın videosu dikkat çekti.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 21:27
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Depremzede bir babanın enkazdan çıkardığı çocuğunun kıyafetlerine sarılması izleyenleri derinden etkiledi

Enkazdan yavrusunun kıyafetlerini çıkardı, kokladı, ağladı feryat etti. Bu acının tarifi yok
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10 ili birden etkileyen depremin ardından binlerce hayat yitip giderken deprem bölgesinden gelen videolar yaşanan acının ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor.

Bir yandan yıkılmış binaların görüntüleri depremin korkunç yüzünü ortaya koyarken bir yandan da son bulan hayatlar ve onların yakınlarının yaşadıklarını gösteren videolar gündeme geliyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, enkazın altından çocuğunun kıyafetlerini çıkaran ve onları koklayarak içindeki acıyı dindirmeye çalışan bir babayı görüyoruz.

Acılı babanın feryatları görüntüyü izleyen herkesi derinden etkiledi.

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