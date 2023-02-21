İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı kadrosu belli oldu

İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığında divan kurulu başkanlıkları ve komisyon başkanlıkları belli oldu
FATMA BAŞKAN KADROSUNU BELİRLEDİ
İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı dün akşam yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 3 gündem maddesi konuşuldu. Toplantının birinci gündem maddesi, deprem bölgesi için yapılan çalışmalardı. Bölgeye yapılan yardımlar hakkında yöneticilere bilgi verildi. Ayrıca deprem bölgesi için gelecekte yapılacak yeni yardım projeleri konuşuldu. Toplantının ikinci gündem maddesi ise, divan kurulu başkanlıkları ve komisyon başkanlıkların belirlenmesiydi. Yapılan toplantı sonucunda hem divan kurulu başkanlıkları hem de komisyon başkanlıkları belli oldu.
DİVAN KURULU BAŞKANLIKLARI ŞU ŞEKİLDE:
İl Başkanı: Fatma Başkan
İl Genel Sekreteri: Erhan Eroğlu
Teşkilat Başkanı: Abdülaziz Saykı
Siyasi İşler Başkanı: Kemal Eraydın
İl Muhasibi: Halidun Dabanca
Kadın Politikaları Başkanı: Fatma Arıcı
Kurumsal İlişkiler Başkanı: İlhan Sarı
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı: Samet Salih Bekiroğlu
Seçim İşleri Başkanı: Yavuz Kahraman
Uluslararası Politikalar Başkanı: Mustafa Baki
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı: Temel Aydoğdu
Ortadoğu Politikaları Başkanı: Şevket Siyah
Yerel Yönetimler Başkanı: Erda Aygün
Ekonomi Politikaları Başkanı: Osman Taner Bahadır
Kalkınma Politikaları Başkanı: Halit Ertürk
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı: Mehmet Güçlü
Eğitim Politikaları Başkanı: Ümit Öztürk
Toplumsal Politikalar Başkanı: Emel Alimisoğlu
STK İlişkileri Başkanı: Figen Kansız
Siyaset Akademisi Başkanı: Aybala Emral Karanisoğlu
KOMİSYON BAŞKANLIKLARI ŞU ŞEKİLDE:
Ticari İşletmeler Komisyonu Başkanı: Ayhan Ay
Organizasyon Komisyonu Başkanı: Baha Kurt
Turizm Komisyonu Başkanı: Ercan Bekircan
Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı: Necla Akgül
Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı: Özcan Maraba
Doğal Afet ve Çevre Komisyonu Başkanı: Mustafa Kılıç
Spor Komisyonu Başkanı: Murat Gürdoğan
Dezavantajlı Gruplar Komisyonu Başkanı: Bahar Kılıç
İşsizlik ve İstihdam Komisyonu Başkanı: Hüseyin Özçelik
Sağlık Komisyonu Başkanı: Saadet Bayram
Toplantının son gündem maddesi ise üye sayısının artırılmasına yönelik çalışmalardı. Yönetim kurulu üyeleriyle konu hakkında fikir alışverişi yapıldı.