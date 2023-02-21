İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı kadrosu belli oldu

İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığında divan kurulu başkanlıkları ve komisyon başkanlıkları belli oldu

FATMA BAŞKAN KADROSUNU BELİRLEDİ

İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı dün akşam yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 3 gündem maddesi konuşuldu. Toplantının birinci gündem maddesi, deprem bölgesi için yapılan çalışmalardı. Bölgeye yapılan yardımlar hakkında yöneticilere bilgi verildi. Ayrıca deprem bölgesi için gelecekte yapılacak yeni yardım projeleri konuşuldu. Toplantının ikinci gündem maddesi ise, divan kurulu başkanlıkları ve komisyon başkanlıkların belirlenmesiydi. Yapılan toplantı sonucunda hem divan kurulu başkanlıkları hem de komisyon başkanlıkları belli oldu.

DİVAN KURULU BAŞKANLIKLARI ŞU ŞEKİLDE:

İl Başkanı: Fatma Başkan

İl Genel Sekreteri: Erhan Eroğlu

Teşkilat Başkanı: Abdülaziz Saykı

Siyasi İşler Başkanı: Kemal Eraydın

İl Muhasibi: Halidun Dabanca

Kadın Politikaları Başkanı: Fatma Arıcı

Kurumsal İlişkiler Başkanı: İlhan Sarı

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı: Samet Salih Bekiroğlu

Seçim İşleri Başkanı: Yavuz Kahraman

Uluslararası Politikalar Başkanı: Mustafa Baki

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı: Temel Aydoğdu

Ortadoğu Politikaları Başkanı: Şevket Siyah

Yerel Yönetimler Başkanı: Erda Aygün

Ekonomi Politikaları Başkanı: Osman Taner Bahadır

Kalkınma Politikaları Başkanı: Halit Ertürk

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı: Mehmet Güçlü

Eğitim Politikaları Başkanı: Ümit Öztürk

Toplumsal Politikalar Başkanı: Emel Alimisoğlu

STK İlişkileri Başkanı: Figen Kansız

Siyaset Akademisi Başkanı: Aybala Emral Karanisoğlu

KOMİSYON BAŞKANLIKLARI ŞU ŞEKİLDE:

Ticari İşletmeler Komisyonu Başkanı: Ayhan Ay

Organizasyon Komisyonu Başkanı: Baha Kurt

Turizm Komisyonu Başkanı: Ercan Bekircan

Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı: Necla Akgül

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı: Özcan Maraba

Doğal Afet ve Çevre Komisyonu Başkanı: Mustafa Kılıç

Spor Komisyonu Başkanı: Murat Gürdoğan

Dezavantajlı Gruplar Komisyonu Başkanı: Bahar Kılıç

İşsizlik ve İstihdam Komisyonu Başkanı: Hüseyin Özçelik

Sağlık Komisyonu Başkanı: Saadet Bayram

Toplantının son gündem maddesi ise üye sayısının artırılmasına yönelik çalışmalardı. Yönetim kurulu üyeleriyle konu hakkında fikir alışverişi yapıldı.