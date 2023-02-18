Ünlülerden depremzedeler için mesaj var

EZGI’DEN MESAJ VAR

Ezgi Mola dün Instagram hesabından yardımseverlere çağrı yaptı. Oyuncu, “Ahbap depoları tüm deprem bölgelerinde oluşturuldu. Yeme-içme konularındaki desteklerinizi Ahbap’ın kurduğu e-mail adresine bırakırsanız, en hızlı şekilde ulaştıracağız. Tek ricam; teyitli olduğuna emin olduğunuz e-mailleri bize yollamanız” dedi.

"ÇEKİNMEYİN!"

Elçin Sungu bölgeye yapılan hijyenik ped yardımlarıyla ilgili konuştu. “Evet pedler ulaşmış ama kadınlar bunu almaya çekiniyorlarmış. Ne olursunuz çekinmeyin. Bu su içmek, yemek yemek kadar doğal bir durum. Utanılacak bir şey yok” dedi.

KONSERVE İSTEDİ

Genç oyuncu Aslı Samat önceki akşam İstanbul Yenikapı’daki Afet Koordinasyon Merkezi’ndeydi. Samat “Hijyenik malzemeye ve kadın pedine ihtiyaç var. Ayrıca temel gıda olarak konserve yiyecekler gerekiyor” dedi. Meslektaşları Aslıhan Kapanşahin, Serdar Orçin ve Ece Dizdar da Aslı Samat’a yardım edip kolileri TIR’lara yükledi.

BAĞIŞLARA DEVAM

Öte yandan; ünlü isimlerin bağış yağmuru dün de devam etti. Felaketin ilk günlerinde 1 milyon TL bağış yapan Tarkan 1 milyon TL daha verdi. Restorancı Nusret Gökçe 25 milyon TL bağışladı. Türkan Şoray deprem bölgesine bin çocuk botu, bin battaniye, bin ısıtıcı ve 5 bin adet çorap yolladı.