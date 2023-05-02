Akşener: Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. PKK ile barışmaya çalışan hain oğlu haindir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Afyonkarahisar’da vatandaşlara hitap etti. Akşener, konuşmasına başlamadan kürsü önündeki bariyerlerin kaldırılmasını istedi. Cumhur İttifakı liderlerinin ve bazı bakanların üslubuna dikkat çeken Akşener, "Millet iradesine 'darbe' demek kadar ahlaksız bir söz olamaz. Hırsızlığa, haksızlığa doymadınız, onun için de milletin iradesinden kaçıyorsunuz" dedi.

"PKK'LIYSAM BENİ TUTUKLAYIN ŞEREFSİZLER"

Akşener, sözlerine şöyle devam etti: "Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. Bu doğruysa bana nasıl tahammül ediyorsunuz? PKK kanlı bir terör örgütüdür. PKK ile mücadele etmek herkesin boynunu borcudur. PKK ile barışmaya çalışan hain oğlu haindir."

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'ten bu mitingde de bahseden Akşener, soruşturmada sonuna kadar gidileceğini ve suçluların hesap vereceğini belirterek, "2 hafta daha bekleyin" dedi.

'Beşli çete' meselesine de değinern Akşener, "Beşli çeteleri beşli çete yapanlara da bakacağız. 1 liraya bitecek ihaleyi 11 liraya yapan kim ona da bakacağız. Hırsızlık tek başına yapılmadı ki bu ülkede" diye konuştu.