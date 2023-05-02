Akşener: Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. PKK ile barışmaya çalışan hain oğlu haindir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP’nin millet iradesinden kaçtığını belirterek, "Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. Bu doğruysa bana nasıl tahammül ediyorsunuz” dedi.

Akşener: Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. PKK ile barışmaya çalışan hain oğlu haindir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Afyonkarahisar’da vatandaşlara hitap etti. Akşener, konuşmasına başlamadan kürsü önündeki bariyerlerin kaldırılmasını istedi. Cumhur İttifakı liderlerinin ve bazı bakanların üslubuna dikkat çeken Akşener, "Millet iradesine 'darbe' demek kadar ahlaksız bir söz olamaz. Hırsızlığa, haksızlığa doymadınız, onun için de milletin iradesinden kaçıyorsunuz" dedi.

"PKK'LIYSAM BENİ TUTUKLAYIN ŞEREFSİZLER"

Akşener, sözlerine şöyle devam etti: "Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. Bu doğruysa bana nasıl tahammül ediyorsunuz? PKK kanlı bir terör örgütüdür. PKK ile mücadele etmek herkesin boynunu borcudur. PKK ile barışmaya çalışan hain oğlu haindir."

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'ten bu mitingde de bahseden Akşener, soruşturmada sonuna kadar gidileceğini ve suçluların hesap vereceğini belirterek, "2 hafta daha bekleyin" dedi.

'Beşli çete' meselesine de değinern Akşener, "Beşli çeteleri beşli çete yapanlara da bakacağız. 1 liraya bitecek ihaleyi 11 liraya yapan kim ona da bakacağız. Hırsızlık tek başına yapılmadı ki bu ülkede" diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Telefon bataryası infilak etti Güncel
Telefon bataryası infilak etti
Kadın cinayetleri bitmiyor! Birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle öldürdü Güncel
Kadın cinayetleri bitmiyor! Birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle öldürdü
Mehmet ne demek? Mehmet isminin anlamı nedir? Keşfet
Mehmet ne demek? Mehmet isminin anlamı nedir?
Teknolojik cihazlar fıtık yapar mı Sağlık
Teknolojik cihazlar fıtık yapar mı
Tatlı düşkünlüğü genetik mi Sağlık
Tatlı düşkünlüğü genetik mi
Son dakika... Uluslararası polis, dark web ağı baskını yaptı: 288 gözaltı Güncel
Son dakika... Uluslararası polis, dark web ağı baskını yaptı: 288 gözaltı