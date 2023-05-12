İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Yozgat mitinginde vatandaşlara hitap etti. Akşener, 14 Mayıs'ta seçimi kazanacaklarının altını çizdi. Suriyeli sığınmacıları göndereceklerini belirten Akşener, "Sen hastaneye parayla gidiyorsun, Suriyeliye bedava" şeklinde konuştu.

Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün buraya gelirken bazılarının konuşmalarını gösterdi arkadaşlar, Çirkeflik yapan iftira atan seçimi kaybeder. Çünkü ben siyasi bir ailenin kızıyım 30 yıllık hayatım var, 50 yıllık bir siayasi hafızam var. Böyle rezil bir dilin kullanıldığı seçime ilk defa gidiyorum. KAdınlara sürtük, düşük, çukur dendi. Erkek çocuklarımıza süfli dendi. Çiftçilerimize nankör dendi şükürsüz dendi. Sıra bize geldi. Bana PKK’lı diyorlar, aynı adamlar Diyarbakır’da gidiyor faili meçhulcü olan tek kişi benim, Ya failimeçhulcuysem PKK’lı olamam kafayı kırdılar kafayı. Bugün asayişten sorumlu bir abi var. Aklını bazı şeylerle bozmuş durumda. Biz kazanırsak erkek erkeğe evlilik olacakmış. Daha bitmedi Biz kazanırsak erkeklerle hayvanların evliliği seberst kalacakmış. Bu gerçekten kafanın attaya gittiğinin durumudur. Bu arkdaşların psikiyatriye ihtiyacı var, bunların cezai ehliyeti kalmamış.

"YOZGAT'A ÇİVİ ÇAKMADILAR"

Ve artık bu iftialar seçmenimizin vicdanınıza dokunur oldu. Neden yapılıyor, senin işsizliğim konuşulmasın diye, mülakatta elenmişsin Ak Parti’de dayısı olan 52 puanla atanıyor o konuşulmasın diye yapılıyor. Onun için bu tür iftiralara ve hakaretlere cevap vereceksiniz, hadi, oradan be diyeceksiniz geçeceksiniz. Yozgat 20 yıldır bu iktidarın arkasında durdu çivi çakmamışlar. Hızlı trenin tren olmadığı hastanede doktorun olmadığı 700 binden 400 bine nüfusu düşmüş bir Yozgat.

"HARAMİLERİN SALTANATINI BERABER YIKACAĞIZ"

Yarından sonra, Pazar günü Anneler Günü seçime gidiyoruz. Her genç annesini babaannesini ananesini götürüyor ve bir oy Kemal’e bir oy Meral’e oy verdiriyor. Bir anne olarak bir Meral’e bir Kemal’e istiyorum. İktidarı kazanır kazanmaz hemen 100 bin öğretmen atayacağız. 11 köy okulunu hemen açacağız. Bütün köylere bir öğretmen bir ziraat mühendisi bir veteriner tayin edeceğiz. Bütün çiftçi borçlarını yapılandıracağız. Bir yılı ödemeli ikinci ödememeli sistem kuracağız. Mazotu indireceğiz. Yozgat’a biyogaz tesisi kuracağız, çok ucuza gübre dağıtacağız. Havza bazlı tarım yapılacak. 18-26 yaş grubuna ve ev kadınlarımıza şart öne süremeden 2500 lira aylık maaş bağlayacağız. Hak hukuk adalet diyorsunuz. Hak Hukuk Adalet diyorsunuz, haramilerin saltanatını beraber yıkacağız.

"SİNAN ATEŞ'İN KATİLLERİ HUKUKA TESLİM EDİLECEK"

Şimdi bakın Türkiye ne halde, şu anda başkentin orta yerinde gencecik bir akademisyen katledildi. Katillerini herkes biliyor. Ne katilleri ne azmettiricileri yakalanmadı. Ben size söz veriyorum 14 Mayıs akşamı Sayın Kılıçdaroğlu sizin helal oylarınızla ben de sizin oylarınızla başbakanınız olacağım. 15 ‘inden itibaren katiller hukuka teslim ettirilecek ve hesabı sorulacak.

"ERDOĞAN EMEKLİ OLACAK"

Gençler hayatınızı kaydırdılar, 7 triyon dolarlık bir hacim var sınırdaşlarımızla, 10 milyon Suriyeli göçmen var, sen işsizsin Suriyeli buluyor, sen hastaneye para veriyorsun ona bedava. 2 yıl içinde gidecekler, 7 trilyon dolarlık bir hacmi berhava ettiler. Bakın dünyanın en iyi mercimeği nohutu burada yetişiyor. Biz Kanada Ukrayna çiftçini zengin ediyoruz Yozgatlı fakir oluyor bunların hepsini bitireceğiz. 14 Mayıs akşamı sizin helal oylarınızla Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak Recep Tayyip Erdoğan da emekli olacak.