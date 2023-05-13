Beşar Esad’dan dikkat çeken 14 Mayıs çıkışı: Benim için önemli olan...

Suriye Cumhurbaşkanı Esad, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Gazeteci Abdulbari Atwan'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Beşar Esad’dan dikkat çeken 14 Mayıs çıkışı: Benim için önemli olan...

Arap Gazeteci Abdulbari Atwan kendisine ait elektronik haber sitesinde raialyoum'da ve youtube’da yayınladığı haftalık videoda Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ile Şam’da yaptığı görüşmeyi aktardı.

Abdulbari Atwan, Esad ile görüşmesinin özel bir sohbet olduğunu belirtirken Esad’ın son derece rahat, sağlıklı ve yüksek moralli göründüğünü dile getirdi.

Söz konusu sohbetteki önemli gördüğü hususları aktaran Atwan şöyle konuştu:

- Esad, Suriye’de kurumlara dayalı bir düzen inşa edecek ve Suriye insanının gelişimi üzerine özel bir ilgiyle eğilecek.

- Bu ay Cidde’de yapılacak Arap Birliği Zirvesine katılacak.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN SURİYE'DEN TAM ÇEKİLME VE İYİ İLİŞKİLER"

- Esad bana şöyle dedi:

- Suriye’den tam çekilme olmaksızın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmem mümkün değil. Türkiye’nin tüm kuvvetlerinin Suriye’den çıkması ve bu çekilmenin tam olması gerekir. Ben Türkiye’nin iç siyasetine karışmam ve seçimlerde kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum. Benim için önemli olan, seçilen kişinin Suriye ile iyi ilişkiler kurması, ilişkileri geliştirmesi ve Suriye’den çekilmenin gerçekleşmesidir.

- Bu arada uzun sohbetimizde -tüm yaptıklarına rağmen- Erdoğan hakkında tek bir kötü söz söylemedi. Aynı şekilde Suriye’nin Arap Birliğine dönüşüne karşı çıkan ülkeler hakkında da tek bir olumsuz söz sarf etmedi.

"ELİNİ UZATANA HOŞ GELDİN DERİZ"

- Esad, ‘Biz ülkemizde kendi işimize bakıyoruz, çalışıyoruz, bir çok komploya ve saldırıya karşı koyuyoruz. Bize elini uzatana da hoş geldin deriz” dedi.

- Üç Arap ülkesiyle -Suudi Arabistan, BAE ve Umman- ilişkisinin iyi olduğunu anlıyorum. Sanırım bu üç ülke, tabii İran’ın yanı sıra, Suriye’nin yeniden imarında başı çeken ülkeler olacak. Bu kapsamda Suriye’nin önümüzdeki dönemde olağanüstü bir atölye çalışmasına (workshop) sahne olması bekleniyor.

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