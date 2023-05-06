Meral Akşener: 14 Mayıs’ta kazanırsak bunların oğulları pudra şekeri çekemeyecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “14 Mayıs’ta kazanırsak bunların oğulları pudra şekeri çekemeyecek” dedi.

Meral Akşener: 14 Mayıs’ta kazanırsak bunların oğulları pudra şekeri çekemeyecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın’da düzenlenen mitingde konuştu. Akşener, Sinan Ateş’in katillerini bulacaklarının sözünü vererek, “14 Mayıs’ta kazanırsak bunların oğulları pudra şekeri çekemeyecek” ifadelerini kullandı.

Akşener'in konuşmasının satırbaşları şöyle:

Efeler diyarından kadınların da erkeklerin de efe olduğu şehirden merhaba...Bu sözü vereceksin dediler bana. Rahmetli Menderes’in hemşehrileri! Öncelikle şunu söyleyeyim: Biliyorsunuz İl Başkanım biraz önce dedi ki: Demokrasi şehidi biliyorsunuz rahmetli Menderesimiz. Eğer Yassıada’dan kurtulursam Çine Çayı’ndan öteye geçmeyeceğim demişti. Bunu bir vasiyet olarak kabul et dedi bana İl Başkanımız Ben de başüstüne dedim. Ailesiyle görüşüp mezarını eğer siz de isterseniz Çakırbeyli’ye getirmek boynumuzun borcu olsunç Nasıl ki rahmetli Demirel İslamköy’deyse rahmetli Menderes’in mezarı da ailesi onay verdiği taktirde Çakırbeyli’de olması münasiptir.

14 Mayıs'ta kazanırsak bunların oğulları pudra şekeri çekemeyecek. O kağıda bakıp İstiklal Marşı'nı okuyamayanlar.. O gemicikleri olanlar.. Neyse 8 gün kaldı bu kafayı kırmışlardan kurtuluyoruz.

Güvenlik işlerinden sorumlu kişi var ne diyor erkek erkeğe evlilik, daha ileriye gitmiş ne diyor erkek ile hayvan evliliğine kafayı takmış.

"SİNAN ATEŞ'İN KATİLLEİRNİ BULACAĞIZ"

Bir de Adalet bakanı var... 8 yıl yönettim o meclisi o arkadaşımız gelir girişir övmeye Hoca efendi der başlar övmeye. O arkadaşa göre biz kazandığımız takdirde FETÖ kazanacakmış. Temiz alınlarıyla seccadeye gidecek onlarmış ama biz kazanınca şampanya patlatacakmışız. O temiz alnın olması için harama el uzatmamış olmanız lazım. Çocukların hakkını gasp etmemeniz lazım. Öğretmenleri intihara zorlamamış olmanız lazım. Hadi oradan be sizin alınların neresi temiz kapkara bir mühür var orada.

ekran-goruntusu-06-05-2023-15-17-19.png

Bir de bunların başı var Recep Bey... Bizi Gabar'a gömecekmiş. Gabar'da mezar kazarken petrol buldu. Bu seçmeni ahmak yerine koyan bir zihniyettir.

Aydın'da işgalcilerle el sıkışan kimse yoktur hepiniz kendi geçmişinize bakın. Şimdi seçime gideceksiniz sizi soyanların emekli edilmesine evet diyeceksiniz. 82 puan alıp mülakatta elenmiş gençler gördüm. Ama 52 puanla atanmışı da gördüm. Yanında ağası babası amcası olan AK Partilileri de gördüm Haksız hukuksuz haramzedeler bunlar.

Sen bu ülkenin gençlerinden sorumlusun. Senin devrinde gencecik akademisyen katledildi. Sinan Ateş katledildi. Recep Bey'in iktidarında ne failler bulundu ne azmettiriciler. Size söz Sinan'ın katillerini bulacağız. Bir daha Sinanlar katledilmeyecek.

100 bin öğretmen atayacağız. Köyde besicilik gelişsin diye her şeyi biz ödeyeceğiz. Mazotun yemin elektriğin gübrenin fiyatlarını mamülü ekerken anında alacaksınız.

Aydın'da Çıldır havaalanı sivil taşıma açılacak. Aydın'da tarıma önem vereceğiz. Hızlı tren hattı faaliyete geçecek. Yeni yatırım teşvikleriyle Aydın'ın ilk on il arasına girmesini sağlayacağız.

Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
6 yıldır aranan cinayet zanlısı Tekirdağ'da sahte kimlikle yakalandı Güncel
6 yıldır aranan cinayet zanlısı Tekirdağ'da sahte kimlikle yakalandı
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem Güncel
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Emniyet Müdürü'nden HÜDA PAR standını "Lütfen kaldırın" diyen vatandaşa azar: Bana lütfenli filan konuşamazsın Güncel
Emniyet Müdürü'nden HÜDA PAR standını "Lütfen kaldırın" diyen vatandaşa azar: Bana lütfenli filan konuşamazsın
Kırklareli'nde 8 göçmen yakalandı Güncel
Kırklareli'nde 8 göçmen yakalandı
Tartıştığı sürücünün otomobilini tekmeledi. Araçtaki bebeği ağlatan sürücüye dev ceza Güncel
Tartıştığı sürücünün otomobilini tekmeledi. Araçtaki bebeği ağlatan sürücüye dev ceza
Google Bard ilk olarak hangi cihaza geliyor? Teknoloji - Otomotiv
Google Bard ilk olarak hangi cihaza geliyor?
Meğer eşiyle aynı dizide oynamış! Salih Bademci eşiyle tanışma hikayesini anlattı Magazin
Meğer eşiyle aynı dizide oynamış! Salih Bademci eşiyle tanışma hikayesini anlattı