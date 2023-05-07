Akşener’den ‘şampanya patlatacaklar’ cevabı: Kadınlar ölürken kul hakkı yenirken senin alnının neresi tertemiz?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Manisa’da düzenlenen mitingde konuştu. Akşener, Adalet Bakanı Bozdağı’ın Millet İttifakı için dediği “Kazanırlarsa şampanya patlatacaklar” sözüne yanıt olarak “Kadınlar ölürken kul hakkı yenirken senin alnının neresi tertemiz?” şeklinde konuştu.

Akşener’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Seçmen velinimettir. Millet patrondur. Elbette siz isterseniz, bir oy Kemal’e bir oy Meral’e verilirse 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacak, ben de başbakan olacağım demektir.

Millet patrondur. Dolayısıyla siz isterseniz bir oy Kemal’e bir oy Meral’e verilirse 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ben de Başbakan olacağım demektir. “Başbakan Meral” tezahüratı birilerinin sinir sistemini laçka etti, vallahi Zanax kurtarmaz öyle vaziyette!

Biri çıktı dedi ki, biz kazanırsak FETÖ kazanacakmış. Ben 8 sene Meclis yönettim. FETÖ kazanır diyen abi girişir övmeye FETÖ’yü, saygılarını gönderir. Ne ara o cıvık cıvıklıkta sen FETÖ düşmanı oldun muhterem?”

“SENİN ALNININ NERESİ TEMİZ”

“Biri de diyor ki 'kazanırlarsa şampanya patlatacaklar ama biz kazanırsak tertemiz alnımız seccadeye değecek.' Haram yiyen, kul hakkına el uzatan, 6 yaşındaki kızları evlendiren, çocuklara tecavüz eden, çocuklara tecavüz edilen, taciz edilen bir dönemde kadınlar öldürüldüğünde, kadınlar tecavüz edildiğinde, 82 puanla atanamayanların döneminde, kul hakkının yenildiği dönemde senin alnının neresi tertemiz? Kapkara alnınız, kapkara.”

“HİÇBİRİNİN CEZAİ EHLİYETİ KALMADI”

“Asayişimizden sorumlu adam erkek erkeğe evliliğe taktı. Biz kazanırsak erkeklerle erkekler evlenecekmiş ama fantezide sınır yok; erkeklerle hayvanların evliliğini de serbest bırakacakmışız. Psikiyatristler bunları muayene edip tedavi etmeli. Hiçbirinin cezai ehliyeti kalmadı, şu anda ülkeyi yönetecek durumda değiller.”

Sinan Ateş’in azmettiricileri bulunacak, hesap sorulacak”