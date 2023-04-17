Akşener Erdoğan ve AKP'ye oy verenlere seslendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara milletvekili adayı Onur Hondoroğlu'nun, Öveçler'deki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılarak, konuşma yaptı.

Bu seçimin önemli olduğunu belirten Akşener, "Bu seçim parlamenter sisteme geçişin son defa konuşulduğu bir seçim. Yani bu seçim, tekrar bu ucube sistemin, tek adam sisteminin bir haftada 36 bin imza atmak zorunda olan bir cumhurbaşkanının devam ettiği bir seçim sonucu elde edildiği taktirde bir daha bu ucube sistemden kurtulmayı konuşmak mümkün olmaz" diye konuştu.

AKP'YE OY VEREN VE SAYIN ERDOĞAN'I ÇOK SEVEN KARDEŞLERE SESLENMEK İSTERİM

Akşener, şöyle devam etti:

Ve tek adam sisteminin üzerine 5 yıl sonra aynı sistem üzerinden bir kişi seçilmek üzerinen yola çıkılır. Öncelikle AKP'ye oy veren ve sayın Erdoğan'ı çok seven kardeşlere seslenmek isterim; diyelim ki sayın Erdoğan kazandı. 5 yıl o kadar çabuk geçer ki bir daha da aday olamayacak. Partisinde damatlarından başka kimse kalmadı. Bu ucube sitemin üzerinede haksızlığa uğramış, 82 puan almasına rağmen 52 puanlı, KPSS'den bahsediyorum, dayısının tanıdığı atanmış, o 82 puanla ortada kalmış gençlerin öfkesi, tecavüe uğrayan ondan sonra suçlanan kadınların öfkesi, gece çocuğunu aç uyuttuğu için sabah okula giderken yiyecek koyamadığı için öfkeyle uyuyan öfkeyle kalkan annelerin öfkesi birikecek, birikecek, birikecek... Ve ondan sonra seçilen kişi aynı öfkeyi bu tarafa aktaracak.

"BU UCUBE SİSTEMİN DEĞİŞMESİ LAZIM"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'ye oy verenlere seslenen Akşener, "Özellikle sayın Erdoğan'ı çok sevenler, AKP'ye yıllarca oy vermiş ve bu seçimde de vermek isteyenler; öncelikle 14 Mayıs'ta İYİ Parti'ye ve sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermeliler. Çünkü bu ucube sistemin değişmesi lazım. Bu ucube sistem değiştiğinde hukukun üstünlüğü gelecek, liyakat gelecek ve kayırma ortadan kalkacak." diye konuştu.

"AKŞENER BAŞBAKAN OLACAK"

Akşener, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

14 Mayıs akşamı bu ucube sistemin gittiği, sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygıyla yolcu edildiği, sayın Kılıçdaroğlu'nun da alkışla makamına oturduğu bir akşam olacak ve 15 Mayıs sabahı bu ülkeye güneş doğacak. Dolayısıyla İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır. Onun için İYİ Parti'yi birinci parti çıkaracak. Ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de başbakan olacak.