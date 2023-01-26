Akşener: Hiç kimse merak etmesin; 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacak

Altılı Masa’nın İYİ Parti Genel Merkezi’nde saat 12.00’de başlayan toplantısı, yaklaşık 10 saat sürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.

Toplantının ardından Akşener, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün 6 siyasi partinin genel başkanları olarak; zengin, güçlü ve mutlu Türkiye için hedeflerimizi ve gündemi değerlendirdik. Tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum. Hiç kimse merak etmesin; 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacak!"

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim’de, CHP Genel Merkezi’nde yapılmıştı. Liderlerin dokuzuncu buluşması, 28 Kasım’da Demokrat Parti Genel Merkezi’nde, onuncu buluşması ise 5 Ocak’ta Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde yapılmıştı.

Bir sonraki toplantı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde 13 Şubat 2023 tarihinde yapılacak.