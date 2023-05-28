Oyunu kullanan Akşener açıklama yaptı: Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, oyunu kullanmak için Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'ne geldi.

Akşener açıklamasında, "Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder" dedi.

Akşener oy kullandıktan sonra açıklama yaparak, "Hür şekilde oy kullanılan seçimden çıkan sonuca da baş üstüne demesi gerek. İnşallah her şey güzel olacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oyunu kullandı. Akşener oy kullandıktan sonra "Ülkemize, gençlerimize hayırlı olsun" dedi.

Okul bahçesinde basın mensuplarına açıklama yapan Akşener'in konuşmasının satır başları şöyle:

"Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Bu seçimin milletimiz içinde hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özellikle Millet İttifakı olarak uyumlu bir şekilde çalıştık. İddia ediyorum en fazla seçmene ulaşan organizasyon bizimdi.. Ben 45 ilde 60 küsür miting 54 yerde de program yapmışım."