Seçim yasağını deldiler. Yandaş gazeteden Kılıçdaroğlu’na ağır hakaret

Türkiye, bugün cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidiyor.

AKP iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Yenişafak gazetesi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur oylaması için seçim yasakları başladıktan sonra yaptığı haberle hem yayın yasağını deldi hem de hakaret ettiği görüldü.

Seçmenler ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandıkta oylarını verecek. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.

Saat 08:00’de açılan sandıklar, 17:00’de kapanacak.

YSK'nın duyurduğu seçim yasaklarının başlamasına rağmen AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinde yer alan bir haber büyük tepki çekti.

Yeni Şafak hem seçim yasaklarını deldi hem de Millet İttifakı'na, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilere ve ittifakın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret etti.

İşte Yeni Şafak'ın o paylaşımı:

Yeni Şafak gazetesi bugünkü manşetinde ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef göstererek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy istemesi tepki çekti.

Propaganda yasağını ihlal eden gazete, söz konusu haberindeki, “Türkiye bugün yüzyılın seçimi için sandığa gidiyor. Bir tarafta ‘Türkiye Yüzyılı’ ve şahlanış dönemini başlatacak Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Diğer tarafta terör örgütlerine sözler veren, çok parçalı koalisyonun başındaki Kılıçdaroğlu var” ifadeleri dikkat çekti.