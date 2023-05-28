Oy kullananlar dikkat. Savcılık hareket geçti

Sosyal medyada oy kullanmayla ilgili vatandaşları yanıltıcı paylaşımlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın harekete geçtiği bildirildi.

Oy kullananlar dikkat. Savcılık hareket geçti

Odatv’nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.

Sosyal medyada oy kullanmayla ilgili vatandaşları yanıltıcı paylaşımlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçtiği ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yanıltıcı bilgi paylaşan şüphelinin tespit edilerek gözaltına alınması yönünde talimat verdi.

İşte o paylaşım:

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GEÇERSİZ OYLAR

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacağı bildirildi.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacağı vurgulandı.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacağı biliniyor.

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