﻿Akşener; Vicdanım müsaade etmedi

FETÖ'cü savcı Mustafa Bilgili'nin başlattığı, FETÖ'cü hakimlerin görev yaptığı, AKP yargısının devam ettirdiği 28 Şubat davasında, 14 emekli general "hükümeti cebren vazife görmekten men" gerekçesi ile müebbet hapse mahkum edilmişti.

- "Ortada ne cebir vardı ne de hükümet görevden menedilmişti."

Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk olan Meral Akşener bu konudaki soruya verdiği yanıtta şunları söyledi;

- "28 Şubat için çağrıldım. Orada ölümle tehdit edilen kişi bendim. Gittim, konuştum, ifademi verdim. 7 saat ayakta ifade verdim. Ondan sonra bana 'şikayetçi misin?' dediklerinde, ben kişisel olarak şikayetçi olamam, buna siz karar vereceksiniz dedim.

Rahmetli Şevket Kazan abi bunun üzerine şikayetini geri çekti. Tahmin edemeyeceğiniz hakaretlere maruz kaldım.

Ama bunlara direndik. 90 yaşındaki insanların hapislerde olmasını doğru bulmadığını ifade etmek isterim. Vicdanım müsaade etmedi."

28 Şubat davasında hükümlü olan emekli generallerin avukatlarından Hüseyin Ersöz, Adil Yargılanma Hakkı'nın ihlal edildiğine dikkat çekerek özetle şunları söyledi;

- "28 Şubat Davası hukuki değil siyasi bir yargılama sürecinde gerçekleşmiştir.

Yargılamanın Adil Yargılanma Hakkı'na uygun gerçekleştiğini söyleyemeyiz. 400 günü aşan bu süreçte cezaevinde olan emekli askerlerin, sağlık sorunlarına karşın özgürlüklerinden yoksun bırakılmaları, kamu vicdanını yaralayan bir durumdur.

Anayasa Mahkemesi tarafından bir hak ihlali kararı verilerek, infazın durdurulması gerekmektedir.

Aksi halde bu insanların yaşayacakları mağduriyet, hukuk tarihimizde acı bir tablo olarak yer alacaktır."

FETÖ kumpası ile organize edilen 28 Şubat davasının mağdurlarından emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak'ın eşi Sumru Özkaynak şu mesajı gönderdi:

- "İyi günler Orhan Bey sizinle paylaşmak istedim ,eşim dahil üç kişi sonra da Hakkı Paşa hastalandı 4 Covid vakası oldu gerçekten artık isyan ediyorum orada hastane var, keşke oraya yatırıp göz önünde tedavi etseler ne kaybederler?

Dün gece eşim boğazlarından rahatsızlanmış sabah söylemiş boğazım ağrıyor diye doktorla görüşüp hastaneye götürmüşler serum takılmış resmen eziyet ediyorlar artık ne düşünüp ne yapacağımızı bilemiyoruz.

Aydan Amiralimize yapılan ortada ne. Bitmez kin, nefret anlamak mümkün değil sizinle paylaşmak istedim kusura bakmayın."

Sumru hanımın eşinin emekli maaşını alırken nasıl haksız kesintiler yapıldığının da tanığıyım.

Av. İrem Çiçek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

- "Hastane Heyetinin hayati riski var dediği ancak cezaevinde kalabilir raporu verdiği Çetin Doğan ve arkadaşları için, ey vicdan neredesin?"

Cezaevinde Anayasa Mahkemesi kararını bekleyen emekli generallerin yaşları ve sağlık durumları şöyle;

- Orgeneral Fevzi Türkeri (82): Şeker, tansiyon, kalp, bel fıtığı.

- Orgeneral Çetin Doğan (83): Kalp, prostat, tansiyon ve diyabet.

- Orgeneral Ahmet Çörekçi (90): Şeker, tansiyon, kalp.

- Orgeneral İlhan Kılıç (86): Kalp.

- Korgeneral Yıldırım Türker (82): Kalp ve prostat.

- Korgeneral Hakkı Kılınç (82): Denge bozukluğu, şeker ve kalp.

- Korgeneral Çetin Saner (84): Bel rahatsızlığı.

- Korgeneral Vural Avar (85): Demans.

- Koramiral Aydan Erol (81): Ağız içi kanseri.

- Tümgeneral Kenan Deniz (75): Parkinson, Alzheimer, fıtık.

- Tümgeneral Erol Özkasnak (77): Tansiyon, glokom, şeker.

- Tümgeneral Temel Özkaynak (78): Bel fıtığı, göz tansiyonu.

- Tuğgeneral İdris Koralp (74): Şeker ve tansiyon.

Değerli okurlarım,

Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi kumpasları şerefli Türk ordusuna Amerika ve FETO iş birliği ile kuran AKP iktidarının baskısı olmasa 28 Şubat davasından tek bir gün dahi mahkumiyet kararı çıkmazdı.

Bunu generallerin avukatlarının tamamı defalarca açıkladılar.

28 Şubat kumpas davasında FETÖ'cü savcılar şöyle:

- Mustafa Bilgili: Meslekten ihraç edildi tutuklu.

- Hüseyin Ayar: Meslekten ihraç edildi.

- Fikret Seçen: Balyoz Davası savcısı. Meslekten ihraç edildi. Halen firarda.

- Kemal Çetin: Meslekten ihraç edildi. Halen tutuklu.

- Cemil Tuğtekin: Meslekten ihraç edildi.

- Mehmet Özgür: Meslekten ihraç edildi. Halen tutuklu.

Tutuklama kararı veren Hâkimler:

- Mustafa Karatay: Meslekten ihraç edildi.

- Muhammet Alabaş: Meslekten ihraç edildi. Halen tutuklu.

- Ali Ertan: Meslekten ihraç edildi. Halen tutuklu.

- Haydar Kolu: Meslekten ihraç edildi. Halen tutuklu.

- Mehmet Hamzaçebi: Meslekten ihraç edildi.

- Mehmet Erdoğan: Meslekten ihraç edildi.

- Vedat Dalda: Meslekten ihraç edildi.

- Dündar Örsdemir: Meslekten ihraç edildi. Halen tutuklu.

- Nihal Uslu: Meslekten ihraç edildi. Halen tutuklu.

- Abdullah Bahçeci: Meslekten ihraç edildi.

- Halil İbrahim Kütük: Meslekten ihraç edildi. Halen firari.

- Ahmet Korkmaz: Meslekten ihraç edildi. Halen tutuklu.

- Kadriye Çatal: Meslekten ihraç edildi.

- Hakan Oruç: Meslekten ihraç edildi.