Akşener’den birlik çağrısı: Gelin bu ayrışmayı ortadan kaldırın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremin en çok etkilendiği illerden biri olan Kahramanmaraş’ta depremzedelerle bir araya geldi. Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan ve depremzedeleri ziyaret eden Akşener, Kahramanmaraş’ta Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde ABB Başkanı Mansur Yavaş ile önemli açıklamalarda bulundu.

Akşener, deprem bölgelerindeki faaliyetlere belediyelerin imkânının artık yeterli olmayacağını ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yaparak ‘’Çok şiddetli bir depremden şiddetli bir felakete dönüştürdünüz. Gelin, bu saatten sonra bu ayrışmayı ortadan kaldırın. Merkezî hükûmetin bütçesiyle belediyenin imkânlarını yan yana getirerek vatandaşa hizmet edin.’’ dedi.



Deprem bölgesindeki her yere parti rozeti olmadan gittiğini ifade eden Akşener, artık bu bölgeleri parti rozetiyle ziyaret edeceğini belirterek; ‘’14 Mayıs’ta bir seçim var. İster deprem bölgesi dışında kalan her bir yurttaşımız bir karar verecek. Gerçekten büyük bir afetti. Ama beceriksizlikler yüzünden, hazırlık edilmemesi yüzünden, doğru dürüst bir koordinasyon yapılamaması; bütün bunlar neticesinde ciddiyetsizliğin, liyakatsizliğin somut bir hâli olarak hızlı organize olamamanın getirdiği bir sonuç. Yani asrın afet diyebiliriz adına. Ama asrın felaketine, iktidar eliyle dönüştü.’’ diye konuştu.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; deprem esnasında hiçbir siyasi parti ayrımı olmadan devletin tüm imkânlarını kullanarak tüm belediyelerin birbiriyle koordinasyon içerisinde çalışmaları gerektiğinin altını çizerek, “O sabah Sayın Erdoğan, saat 08.00’de bütün partilerin genel başkanlarını toplasaydı, fikirlerimizi alsaydı; gücü, imkânları birleştiren bir tutum alsaydı çok daha hızlı ayağa kalkardık” dedi.



‘EL ELE TUTUŞULDUĞU ZAMAN BU İŞ ARTARAK GİDER’

Depremin ardından Kahramanmaraş’ı ilk ziyaretine göre bugün büyük bir toparlanma gözlemlediğini aktaran Akşener, “İlk geldiğimin üzerine bugün gördüklerim gerçekten samimiyetle söylüyorum, bir depremzede olarak söylüyorum; gerçekten göğsümü kabarttı. Kendimi çok iyi hissettirdi. Çünkü afet yaşayanlar, buna maruz kalanlar o dönemi unuttuğunu zanneder. Ama ilk tetiklenmede ortaya çıkar. Bunu iktidarın yapması gerekiyordu. Belediyelerin yapması gereken iş başka. Ama el ele tutuşulduğu zaman bu iş artarak gider” diyerek 1999 depreminde iktidar ve muhalefetin iş birliği içinde çalışarak Kocaeli’nde evi yıkılanların 40 gün sonra prefabrik evlere yerleşmiş olduğunu, 2 yıl içinde kalıcı konutlara geçildiğini anlattı.



’DEVLETİN KURUMLARI DEVREYE GİRMEK ZORUNDADIR’

‘’Birlikten kuvvet doğar.’’ diyerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’na deprem bölgesinde yapmış olduğu hizmetler için teşekkür eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Gösterdiniz ki; organizasyon nasıl olur, devlet ciddiyeti nasıl olur, liyakatle çalışmak nasıl olur. Ama bunu tek başınıza kendi imkânlarınızla sürdürmezsiniz. Burada devletin kurumları devreye girmek zorundadır” dedi.



’GELİN, MERKEZÎ HÜKÛMETİN BÜTÇESİYLE BELEDİYENİN İMKÂNLARINI YAN YANA GETİREREK VATANDAŞA HİZMET EDİN’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, deprem bölgelerindeki faaliyetlere belediyelerin imkânının artık yeterli olmayacağını ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu çağrıda bulundu:



‘’Çok şiddetli bir depremden şiddetli bir felakete dönüştürdünüz. Gelin, bu saatten sonra bu ayrışmayı ortadan kaldırın. Merkezî hükûmetin bütçesiyle belediyenin imkânlarını yan yana getirerek vatandaşa hizmet edin.’’



’BİZ PARTİ OLMAKTAN ÇIKTIK. ÇOK BÜYÜK BİR STK HÂLİNE DÖNDÜK’

İYİ Parti olarak depremin olduğu ilk anda STK İlişkiler ve Afet Koordinasyon Başkanı Burak Akburak başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi kurduklarını söyleyen Akşener, vatandaşların desteğiyle birlikte faaliyetlere başladıklarını ve bir sivil toplum kuruluşu gibi çalıştıklarını belirterek, “Biz parti olmaktan çıktık. Çok büyük bir STK hâline döndük. Çünkü bu yolsuzluklar, yanlışlıklar sebebiyle çok büyük bir şüphe vardı. Daha sonra ortaya çıkan Kızılay’ın çadır satması gibi konularla sıradan vatandaşların yardım etmek istediği ama yer bulamadığı bir ortamda biz bir STK gibi çalıştık” dedi.

’ŞU İKİ AYDA BU İNSANLARA ACI ÇEKTİRMEYİN’

Deprem bölgesine yapılan yardımlarda vatandaşın imkânının artık yeterli olmayacağını ve devletin tüm imkânlarının birleştirilmesi gerektiğini ifade eden Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrısını tekrarlayarak;



“Sayın Erdoğan, bırakın artık şu; ‘şuculuk, buculuk’ işlerini. Seçime yönelik ayrıştırmadan zararlı çıkacaksınız. Ama burada 2 aylık bir süreç içerisinde vatandaş acı çekecek. Sadece belediyelerimizin neyi var neyi yokla bu işin yürütülmesi imkânsız. Yapacaklar elbette. Mansur başkan yapacak, Ekrem başkan yapacak. Vatandaşımız yapmaya gayret edecek. Ama ekonominin bu kadar berbat olduğu bir süreçte o insanlarında bu işi sürdürmesi çok zor. Onun için şu iki ayda bu insanlara acı çektirmeyin” diye konuştu.



’BU KAFADA GİDİN ASKERE, TEZ ALIRSINIZ TEZKERE’

Seçimlerin, seçmenin velinimet olduğu bir rekabet ortamında yürütülmesi gerektiğini belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve iktidar mensuplarına;



“Seçim bir rekabet ortamıdır. ‘Ben daha iyi hizmet edeceğim, sen daha iyi hizmet edeceksin. Benim projem budur, senin projen budur.’ üzerinden yapılacak bir rekabettir. Seçmenin velinimet olduğu bir rekabettir. Kimse kimsenin düşmanı değildir. Ama bu kafada gidecekseniz size söyleyeyim. Bu kafada gidin askere, tez alırsınız tezkere” diyerek seslendi.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Akşener; “İnşallah Allah bir daha böyle afetlerle bizleri sınamasın. Hele böyle bir iktidarla hiç sınamasın” diyerek konuşmasını tamamladı.