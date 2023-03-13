Erdoğan: Deprem bölgesine sel olduk aktık

6 Şubat'ta meydana gelen 11 ili yıkan deprem sonrası "Kurtarın bizi" çığlıklarının yükseldiği deprem bölgelerinde iktidar sınıfta kaldı.

50 bine yakan vatandaşın hayatını kaybettiği, binlerce insanın yaralı ve evsiz kaldığı depremin yankıları devam ediyor.

Çadırlar, battaniyeler depremden 30 saat sonra bölgeye gönderilebilmiş; enkazdan kurtarma çalışmalarında eleman ve ekipman eksikliği, yetersizlik, depremzedeye gıda, yiyecek desteğinde gecikmeler isyan ettirmişti.

Depremin 3. gününde Kahramanmaraş'a giden Erdoğan askeri kışladan hemen çıkarmadığı ve madencileri bölgeye yollamadığı için tepki çekmişti.

10 BİN LİRA VE TOKİ DEMİŞTİ

Bölgede açıklama yapan Erdoğan, depremlerden etkilenen ailelere 10 bin lira destek verileceğini açıklamış; henüz deprem bölgelerinde enkaz çalışmaları kapsamlı bir şekilde yapılmamış, depremzedeler için birçok kentte çadır dahi kurulmamışken Erdoğan, TOKİ sözü vermişti.

Depremin ardından haftalar geçmesine rağmen halen depremzedeler gıda ve çadır isyanı devam ediyor.

"DEPREM BÖLGESİNE SEL OLUP AKTIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bügün depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’a gitti.

Kırıkhan Stadyumu yanındaki çadır kenti ziyaret eden Erdoğan ve Bahçeli’ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve milletvekilleri eşlik etti.

Bahçeli ve Erdoğan, depremzedelerin sorunlarını dinledi. Erdoğan, çadır kenti ziyaret ettikten sonra yaptığı konuşmada depremin yaşandığı gün ve takip eden birkaç gün için "kış şartları" dedi ve “Deprem, ulaşım ve haberleşme alt yapısına ciddi zarar vermişti. Buna rağmen devlet olarak tüm gücümüz ve personelimizle bir an önce depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Yıkıntıların altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma ekiplerini seferber ettik. Devlet ve millet hep beraber, tek yürek, tek bilek olarak deprem bölgesine doğru adeta sel olup aktık. Kamu görevlileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, gönüllüleriyle, ferdi olarak yardıma gelenlerle birlikte, neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi” ifadelerini kullandı.