Akşener'den Cumhur İttifakı'nın kalesinde gövde gösterisi. Miting alanı on binlerle doldu taştı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kayseri'de on binlere hitap etti. Erdoğan'a "Recep bey çıkıyor bizleri ‘gömmekten’ bahsediyor. Sen kimi gömüyorsun?" dedi.

Akşener'den Cumhur İttifakı'nın kalesinde gövde gösterisi. Miting alanı on binlerle doldu taştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kayseri’de miting düzenledi.

Oldukça coşkulu bir kalabalığa hitap eden Akşener, "Birinci parti çıkacağız ve ben de başbakan olacağım, buna da kalpten inanıyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti sert sözlerle hedef almasına tepki gösteren Akşener, "Seçime gidiyoruz, bayram gibi olması lazım, Recep bey çıkıyor bizleri ‘gömmekten’ bahsediyor. Sen kimi gömüyorsun? Kendine gel, bu nasıl bir dildir." diye tepki gösterdi.

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Akşener konuşmasının devamında, "Sinan Ateş katledildi ve katilleri görmezden gelindi. Buradan sesleniyorum, kereste gibi adamlarsınız, görmezden geldiniz, gencecik bir akademisyen katledildi, katilini görmezden geldiniz, azmettirenleri görmezden geldiniz. 14 Mayıs akşamı helal oylarınızla İYİ Parti birinci çıkacak Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak ve 15 Mayıs’tan itibaren namus sözü olsun Sinan Ateş’in katillerinden hesap sorulacak." ifadelerini kullandı.

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Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İYİ Parti sıradan bir parti değildir. Kuruluşundan bugüne her türlü yanlışa, kötülüğe maruz kalıp bir kişi bile İYİ Parti'ye yapılan kötülükler karşısında korkup kaçmamıştır. Bizim partimiz o yüzden cesurlar hareketidir.

İYİ Parti Türkiye'nin sigortasıdır. Hatırlayınız 2018'den sonra Meclis'te temsil eden bir parti olmasaydık, Meclis çoğunluğu AK Parti elinde olurdu. Tek adam sistemiyle, Sayın Yavaş'ın hitap edebileceği bir yer olmazdı. Milletimiz için siz dik durdunuz.

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2002'den beri Türkiye'yi yöneten bir iktidar var. Hayırlı yaptığı her şey için teşekkür ederiz. Ama güç insanı bozuyor, ama mutlak güç iki kere bozuyor. Seçime gidiyor, bayram gibi olması lazım. Her siyasi parti seçmenine konuşmalı, o konuşmaların tamamı projelerin, hizmet üzerinden olmalı. Recep Bey çıkıyor bizi gömmekten bahsediyor. Sen kimi gömüyorsun? Sen kendine gel. Bu nasıl bir dildir?

31 Mart'a giderken bizi PKK'lılıkla suçladılar bir taraftan bebek katili Abdullah Öcalan'ın kardeşini televizyonda konuşturdular. 55 bin insan işsiz Kayseri'de. Onun için bizleri haksız yere hakarete maruz bırakıyorlar. Çünkü sen işsizsin, sen tayin olamamışsın.”

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