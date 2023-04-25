Akşener'den Erdoğan'a: Sol elinde bebek katili var, sağ elinde Gaffar Okkan’ın katilleri var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'de konuştu.

Akşener'den Erdoğan'a: Sol elinde bebek katili var, sağ elinde Gaffar Okkan’ın katilleri var

İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Bir oyunuz Kemal’e bir oyunuz da Meral’e. Başbakan olmayı Allah var çok istiyorum, bedavadan olmaz, oylarınızla olur” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Türkiye Tarih Yazacak” sloganıyla Balıkesir’de vatandaşlarla bir araya geldi.

Akşener’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Başbakan Meral diye bağırıyorsunuz, ben de Allah var başbakan olmayı çok istiyorum ama bedavadan olmaz."

“HELAL OYLARINIZLA BAŞBAKAN OLMAK İSTİYORUM”

"Oylarınızla olur, İYİ Parti'yi birinci parti yaparsanız olur. Herhangi bir şahısla veya gruplarla pazarlık yapacak bir tip değilim ben. Elbette helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum.

Bir tarafta bir haftada 36 bin imza atmak zorunda olan, her şeyi iki dudağının arasına bağlamış tek adam sistemi, ucube sistem; diğer tarafta ise yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü uygulamayı söz veren ve bunu uygulayacak olan Millet İttifakı."

“TARZAN ZORDA”

"Bir tarafta şu meydanlara çıkıp hiç utanmadan yalan söylemeyi, iftira atmayı marifet haline getirmiş Recep Bey… Arkadaşlar biz ‘yuh' demeyiz, gereğini yaparız; ben gereğini yapıyorum, siz de sandığa gidip gereğini yapın.

Bakın bu iftiraların anlamı ne biliyor musunuz; tarzan zorda. Önce aynaya bak muhterem; senin sol elinde PKK var, sağ elinde Hizbullah var.

Sol elinde bebek katili var, sağ elinde Gaffar Okkan'ın katilleri var. Terör örgütleriyle sen el elesin. O yalanlar, suratlarına oylarınızla Osmanlı tokadı gibi yansıyacak."

“BALIKESİR’DE 50 BİN KİŞİ İŞSİZ”

"Siz sadece bu arkadaşların gözünde maraba oldunuz. İftiralarla bizi birbirine düşürüp, oy aldılar. Artık 31 Mart seçimlerinden sonra her şey değişti.

Kimilerine göre; Mansur Bey seçildiğinde Ankara’nın su faturalarını PKK’lılar getirecek, DHKP-C’liler okuyacaktı. Mansur Bey milletin parasını geri iade etti. 4,5 milyar lira Ankara çiftçisinin cebine girdi.

Dinozor meraklısı bir arkadaş var. 801 milyon dolar para harcamışlar o parka. Garibim dinozorları yolmuşlar, teller çıkmış. Tam 16 milyar lira Ankara’ya harcansaydı Ankara ne olurdu? KYK borçları ödenseydi, fabrikalar yapılsa ne olurdu? Balıkesir’de 50 bin kişi işsiz."

Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
İsveç, 5 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı Dünya
İsveç, 5 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
Tottenham Newcastle'dan 6 yedikten sonra flaş bir karar aldı Spor
Tottenham Newcastle'dan 6 yedikten sonra flaş bir karar aldı
Yalı Çapkını’nda dizisinden bir aşk haberi daha. Emre Altuğ gönlünü Gözde Kansu’ya kaptırdı Magazin
Yalı Çapkını’nda dizisinden bir aşk haberi daha. Emre Altuğ gönlünü Gözde Kansu’ya kaptırdı
Gelinini vurup cesedi ateşe verdi Güncel
Gelinini vurup cesedi ateşe verdi
Hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı Güncel
Hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
Ateş Kuşları 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Ateş Kuşları 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?
Mescid-i Aksa'da gözaltına alınan Türk vatandaşı serbest bırakıldı Güncel
Mescid-i Aksa'da gözaltına alınan Türk vatandaşı serbest bırakıldı