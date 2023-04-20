Akşener'den Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına bağış

Akşener, Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyası için emekli maaşından 52 bin lira bağışladı.

Akşener'den Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına bağış

Editör: Oğuz OK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs seçimleri için yürüteceği seçim kampanyasına bağışta bulundu.

İYİ Parti’den yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“Meral Akşener İçişleri Bakanlığı görevinden hak kazandığı bir emekli maaşını, 13’üncü Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanyasına bağışlamıştır.”

Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylık kampanyasına bağışladığı tutar ise 52 bin Türk Lirası oldu.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için açılan banka hesabına 50 bin lira tutarında bağışta bulunmuştu.

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