Akşener'in İstanbul'da seçim merkezi açılışı mitinge dönüştü: Bizleri Gabar'a gömecekmiş. Şehit olarak gömülmeye hazırım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pendik Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu.

Vatandaşlara seslenen Akşener, “Tarih yazmaya az kalmış, İYİ Parti’nin birinci parti çıkmasına az kalmış, bu üçkağıtçı düzenden kurtulmaya az kalmış” diyerek sözlerine başladı.

Akşener konuşmasının devamında, "Ya hırsıza 'Buyurun devam edin' diyeceksiniz ya da 'Dur' diyeceksiniz. Ya jeliboncu arkadaşlara dur diyeceksiniz ya da buyrun diyeceksiniz.” dedi.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK DEVREDE”

Akşener devamında, “İstanbul’da yoksul evlerle çalışıyorum. O evlerde buzdolabını açıyoruz. Vallahi billahi fare girse kafası kırılır, bomboş ama seçimlerden sonra ne oldu çocuklar için süt bulamya başladık. Yoksul aileler için bir kart var ve istediği marketten istediği gıda ürününü alabilecek var. Sosyal belediyecilik devrede." dedi.

Devamında ise Akşener “İşsiz çocuklarımız var ama 16 milyar lira ile 3 kişinin zengin edildiği bir Türkiye var. Mansur Yavaş’ın yardımları keseceklerini söylediler. Ama ne oldu Ankara çiftçisine 4,5 milyar lira para kazandırdı.”

“EVİM BASILDI PARTİMİZ KURŞUNLANDI”

"Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e" diyen Akşener, "Tertemiz helal oylarınızla, bizi anlatarak, İYİ Parti'yi anlatarak... Pek çok hakarete ve iftiraya uğradık. İl Başkanımız, basın danışmanım saldırıya uğradı, evim basıldı, partimiz kurşunlandı. Alt tarafı bir seçime gidiyoruz sanki savaşa gidiyormuşuz gibi" derken, sözlerini şöyle sürdürdü:

BEKİR BOZDAĞ’A TEPKİ

Sayın Bekir Bozdağ, kazanırsak biz FETÖ kazanacakmış. 8 sene Meclis'i yönettin, senin kadar cıvık görmedim. Bir başkası, ben Binali Yıldırım'a saygısı olan bir insandım; hadi İstiklal Marşı'nı okuyamadı ama 14 Mayıs seçiminin 'işgalci güçle' istiklal mücadelesi verenlerle olduğunu söylüyor. Yazıktır, günahtır, ahmaklıktır, saygısızlıktır. Bir başkası arkadaş erkek-erkeğe evliliğe takınmış, hayırdır inşallah. 14 Mayıs akşamı kazandığımızda Türkiye'de darbe olacakmış, hadi oradan be.

"BEN ŞEHİT OLARAK GÖMÜLMEYE HAZIRIM"

Akşener, "Bu tehdidi bertaraf etmek için her bir kardeşim, başka arkadaşını alarak oy kullanmaya gidecek ve İYİ Parti'yi birinci yapacaksınız" dedi.

"Bu ülkenin Cumhurbaşkanı hepimizin güvenliğinden, namusunun, şerefinden korunmasından sorumludur" diyen Akşener, "Bizleri Gabar ve Cudi'ye gömecekmiş. Ben şehit olarak gömülmeye hazırım, sen hazır mısın? Ayıp olan şu Sayın Erdoğan, senin sol elinde PKK var. Sen bebek katilinin kardeşine 'Bizim Mehmet' diyorsun, sağ elinde ise Hizbullah var, onlar da Gaffar Okkan'ın katili. Her iki terör örgütüyle sen el ele, kol kolasın. İnsanları gergin gergin seçime götüremeyeceksin.