Erdoğan’ın konuşması bitmeden dağıldılar "Meydanı boşaltmayalım, basına fırsat vermeyelim"

Seçimlere kısa bir süre kala Türkiye'nin farklı yerlerinde mitingler düzenleyen Erdoğan, hastalığı düzeldikten sonra İzmir Gündoğan'da seçmeniyle buluştu. Katılımın yandaş basında gösterildiği gibi çok da fazla olmadığı miting uzun sürünce vatandaş, Erdoğan'ın konuşması bitmeden alanı terk etti.

Erdoğan’ın konuşması bitmeden dağıldılar "Meydanı boşaltmayalım, basına fırsat vermeyelim"

14 Mayıs tarihindeki seçimlere sayılı günler kala Türkiye'nin farklı yerlerindeki mitinglerine devam eden Erdoğan'ın yeni durağı İzmir oldu.

İktidarda bulunduğu süre boyunca AKP'nin başarılı bir sonuç alamadığı İzmir'de vatandaşa seslenen Erdoğan'ın Gündoğan'daki miting alanına katılım yandaş medya organlarında gösterildiği gibi kalabalık olmadı.

Alanda yer yer büyük boşluklar dikkat çekerken sosyal medyada paylaşılan bir videoda miting alanına gelen vatandaşın Erdoğan henüz konuşmasını sürdürürken alanı terk ettiği görüldü.

Büyük kalabalıklar halinde alanı terk eden vatandaşları durdurmaya çalışan bir görevlinin çaresizliği "Meydanı boşaltmayalım, basına fırsat vermeyelim" sözlerinde hayat buldu.

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