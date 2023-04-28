Akşener'den Soylu'ya 14 Mayıs yanıtı: Bütün bunlar hırsızlıkları ve haksızlıkları örtmek için

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs'a yönelik tepki çeken açıklamalar yapan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a yüklendi. "Bütün bunlar sizi çırak çıkarmak için, hırsızlıkları ve haksızlıkları örtmek için yapılan kutuplaştırmalardır" diyen Akşener, "Bunlar artık kafayı yedi. Allah aşkına oylarınızla şunları bir an önce emekliye sevk edelim. Canınızı kurtaralım. Gümbürtüye gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; Kocaeli Mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi.

SOYLU’YA 14 MAYIS TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'li diğer isimlerin muhalefeti hedef göstermesine tepki gösteren Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir." açıklamalarına tepki gösterdi.

Akşener; "Seçimi kazanırsak darbe yapmış olacakmışız. Artık bunlar kafayı yedi! Oylarınızla bir an önce onları emekliliğe sevk edelim, canınızı kurtaralım!" diye konuştu.

Meral Akşener'in açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

‘’İNSANIN EVİNDE OLMASI KADAR GÜZEL BİR ŞEY YOKTUR’’

‘’Doğduğum şehirde olmak nasıl güzel bir his anlatmam mümkün değil. İnsanın evinde olması kadar güzel bir şey yoktur. Burada olduğumuz için, beraber olduğumuz için inanılmaz mutlu ve heyecanlıyım.’’ diyerek sözlerine başlayan Akşener, kalabalığa teşekkür ederek konuşmasına devam etti.

‘’ALACAKSINIZ ‘EVET’ MÜHRÜNÜ; BİR TANESİNİ KEMAL’E VURACAKSINIZ, BİR TANESİNİ DE MERAL’E VURACAKSINIZ’’

Kalabalıklardan gelen; ‘’Başbakan Meral’’ sloganına ilişkin konuşan Akşener pazarlıkla değil, helal oylarla başbakan olacağını vurgulayarak; ‘’Alacaksınız ‘Evet’ mührünü; bir tanesini Kemal’e vuracaksınız, bir tanesini de Meral’e vuracaksınız.’’ dedi.

‘’BU DERECE PİS BİR DİLİN OLDUĞU BİR SEÇİME İLK DEFA GİDİYORUZ.’’

Konuşmasına savaşa değil, seçime gidildiğini vurgulayarak devam eden Akşener; ‘’Senelerdir seçim yaparız. Bu derece pis bir dilin, bu kadar kötü cümlelerin, bu kadar iğrenç; insanları birbirine düşüren bir sistemin olduğu bir seçime ilk defa gidiyoruz. Seçim bir bayramdır.’’ dedi.

‘’İYİ PARTİLİLERİN TAMAMI, CHP’LİLERİN BİRER TANESİ. SÖZ MÜ?’’

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı için Kılıçdaroğlu’na oy isteyen Akşener; ‘’Tabii ben kendi partime de oy isteyeceğim. CHP’liler beni affedin ama sizden de birer tanecik isteyeyim bari. CHP’lilere saygım sonsuz, vereceksiniz oylarınızı partinize ona itirazım yok. Ama birer tanecik ben alabilir miyim? Her evden bir tanecik alabilir miyim? Peki, İYİ Partililerin tamamı CHP’lilerin birer tanesi. Söz mü?’’ diyerek İYİ Parti’ye de oy istedi.

‘’YERYÜZÜNÜN EN CIVIK FETÖ ÖVGÜSÜNÜ YAPAN ADAMDIR YA BU.’’

Akşener, Bekir Bozdağ’ın; ‘’14 Mayıs akşamı ya FETÖ sevinecek ya bu milletin temiz evlatları sevinecek" sözlerine ilişkin; ‘’Ay bir güldüm, bir güldüm. Yahu ben 8 sene Meclis yönettim. Bu arkadaş çıkar, FETÖ’yü bir anlatır, bir anlatır. İtiraz edene bir fırça. Yeryüzünün en cıvık FETÖ övgüsünü yapan adamdır ya bu. Şimdi bakın nereden nereye? Patronu öyle söylüyor ya; ‘Nereden nereye, kimler kimlerle beraber.’ Aynısı.’’ diye konuştu.

‘’PEKİ MUHTEREMLER; HABUR’DA YAPILAN İHANETİ NASIL KARŞILAYACAĞIZ? NEYLE TARİFLEYECEĞİZ?’’

Akşener, Binali Yıldırım’ın ‘Bunlar kazanırsa işgalciler kazanır.’ sözlerine ilişkin; ‘’Millete ‘bunlar’ demek ayıptır, ayıp. Sen kimsin? Diyor ki; ‘İşgalciler kazanır.’ Ya tarihten haberi yok. İstiklal Savaşı’yla bu milletin, hele ki işgal güçlerini canları, terleri, istikballeri pahasına bu şehirden kovmuş İzmitliler; siz işgal gücüymüşsünüz, bu arkadaşlar da İstiklal Mücadelesini veriyormuş. Peki muhteremler; Habur’da yapılan ihaneti nasıl karşılayacağız? Neyle tarifleyeceğiz?’’ diye konuştu.

‘’BÜTÜN BUNLAR; HIRSIZLIKLARI, HAKSIZLIKLARI ÖRTMEK İÇİN YAPILAN KUTUPLAŞTIRMALARDIR’’

AKP tarafından gelen söylemlere ilişkin Akşener; ‘’Bütün bunlar ne biliyor musunuz? Sizi çırak çıkarmak için yapılan hırsızlıkları, yapılan haksızlıkları örtmek için yapılan kutuplaştırmalar, düşmanlaştırmalardır.’’ dedi.

‘’SEN KYK BORCU OLAN EVLADIM; SİZ AÇ UYUYUN, 16 MİLYAR LİRAYI CEBELLEZİ ETSİNLER.’’

Ankapark’taki yolsuzluğu hatırlatarak konuşmasına devam eden Akşener; ‘’Jeliboncu arkadaş var Ankara’da. Sevgili gençler, bu jeliboncu arkadaş niye bu kadar bu dinozora düşkün? Niçin böyle? Ya o parkı gördüm çocuklar. Ne kadara yapılmış biliyor musunuz? 16 milyar lira. 3 kişinin cebine gitmiş. Sen KYK borcu olan kardeşim, evladım siz aç uyuyun; 16 milyar lirayı cebellezi etsinler.’’

‘’BEN TÜRKİYE’DEKİ TÜM PSİKİYATRİSTLERİ, BU ARKADAŞLARI MUAYENE ETMELERİ İÇİN ÇAĞIRIYORUM’’

Süleyman Soylu’nun son açıklamalarına ilişkin konuşan Akşener; ‘’Adam erkek erkeğe evliliğe takmış kafayı. Bugün itibarıyla yeni bir şey daha var. Erkekler ve hayvanlar evleniyormuş. Onca iş içinde gelinen nokta bu mu ya? Bu nasıl bir duygu, bu nasıl bir düşünce, bu nasıl bir psikoloji? Ben Türkiye’deki tüm psikiyatristleri bu arkadaşları muayene etmeleri için çağırıyorum.’’ dedi.

‘’ARTIK BUNLAR KAFAYI YEDİ. ALLAH RIZASI İÇİN CANINIZI KURTARALIM, SİZİ KURTARALIM’’

AKP cenahından Millet İttifakı’na yönelik söylemlere ilişkin konuşmasına devam eden Akşener, kalabalığa şu sözlerle seslendi:

‘’Aziz milletim, değerli hemşerilerim, sevgili gençler. Artık bunlar kafayı yedi. Allah aşkına oylarınızla şunları bir an evvel emekliye sevk edelim. Allah rızası için canınızı kurtaralım, sizi kurtaralım sizi. Gidiyoruz gümbürtüye.’’

‘’RECEP BEY; BEN BİR ŞEHİT OLARAK GABAR’A, CUDİ’YE GÖMÜLMEYE HAZIRIM DA SEN MANHATTAN’DAKİ EVİ NE YAPACAKSIN?’’

Bir ülkenin Cumhurbaşkanı’nın ülkede yaşayan tüm vatandaşların namusunu, şerefini korumakla görevli olduğunun altını çizen Akşener; Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu sözlerle seslendi:‘’Sayın Kılıçdaroğlu’yla beni Gabar’a, Cudi’ye gömüyor. Sayın Recep Bey kardeşim, ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır iman edenler için. Ben bir şehit olarak Gabar’a, Cudi’ye gömülmeye hazırım da sen Manhattan’daki evi ne yapacaksın? Apartmanı ne yapacaksın?’’

‘’ELBETTE DEMOKRAT. KIZIM, CANIM ÇIKTI DEMOKRASİ İÇİN.’’

Vatandaşların pankartlarını okuyarak konuşmasına devam eden Akşener; ‘’Kadın cinayetlerini durduracağız. Söz mü? Söz. ‘Demokrat mı diktatör mü?’ Elbette demokrat. Kızım, canım çıktı demokrasi için. Mühendis, mimar, şehir planlayıcısı atama; söz mü? 50 bin söz mü? Ben söz veriyorum bak. 13. Cumhurbaşkanı’ndan söz alın. Ben söz verdim gitti.’’ dedi.

‘’BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ’’

Birlikte başarma vurgusuyla konuşmasına devam eden Akşener, vatandaşlara şu sözlerle seslendi:

‘’Bir şeyi birlikte başaracağız, o da şudur. Adaletin, yargının; bağımsız, korkusuz, objektif, vicdanıyla karar veren bir yapı hâline getirilmesi. Savcıların sadece ve sadece cumhuriyet savcısı olmasının sağlanması, demokrasi. Kayırmacılığın, yandaşlığın kaldırıldığı bir Türkiye. Herkesin eşit olduğu bir Türkiye.’’

‘’BİR OY KEMAL’E, BİR OY MERAL’E’’

Akşener, konuşmasının sonunda kalabalıktaki vatandaşlardan; ‘’Bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e’’ sözünü aldı.