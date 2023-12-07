Akşener’in okuduğu ‘korkak yavaş’ şiiri Mansur Yavaş’a gönderme’ iddiasına İYİ Parti’den açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda Nihal Atsız’dan okuduğu şiirde geçen 'korkak yavaş' ifadeleri ile Yavaş’a gönderme yaptığı iddia edildi.

Akşener’in okuduğu şiirde şu ifadeler yer aldı:

“Kopunca bir büyük savaş

Er tez gider, korkak yavaş

Yüreksize akçayla aş

Erlere meydan görünür”

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, gönderme yapıldığı iddiasının gerçek dışı olduğunu ifade etti.

‘SİYASİ MANİPÜLASYON’

İddialara ilişkin açıklama yapan Kürşad Zorlu, “Bugün TBMM Grup Toplantımızda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in yapmış olduğu konuşmasında daha önce de farklı vesilelerle olduğu gibi Merhum Hüseyin Nihal Atsız’a ait bir şiirden bazı alıntılar yapılmıştır. Ancak söz konusu ifadelerin, kimi çevrelerce amaç ve bağlamından çıkarılarak kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’la ilişkilendirilmek istendiği görülmüştür. Bu iddialar tamamen gerçek dışı olup, böyle bir siyasi manipülasyonun amacına asla ulaşamayacağını önemle belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.