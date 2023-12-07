Mansur Yavaş’ın adaylığını engelleme hamlesi mi. Adalet Bakanlığı’ndan 3 yıl sonra olağan dışı gelişme

Adalet Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında TOGO kuleleri ile ilgili bir davada kavuşturmaya yer olmadığına dair verilen karara 3 yılın ardından itiraz etti. İtirazın zamanlaması 'Yavaş'ın adaylığını engelleme hamlesi mi' sorusunu akıllara getirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Mansur Yavaş’ın adaylığını engelleme hamlesi mi. Adalet Bakanlığı’ndan 3 yıl sonra olağan dışı gelişme

Adalet Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın Togo Kuleleri hakkındaki röportajına yapılan suç duyurusuna verilen takipsizlik kararı için kanun yararına bozma isteminde bulundu.

mansuryavas.pngMAHKEME TAKİPSİZLİK KARARI VERMİŞTİ

Eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün ile eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in avukatı Mehmet Ali Alan, röportajla ilgili suç duyurusunda bulunmuş, Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği takipsizlik kararı vermişti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e 27 Aralık 2019 tarihinde Togo Kuleleri hakkında bir röportaj vermişti.

YAVAŞ, İNŞAATIN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNU İFADE ETMİŞTİ

Yavaş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen 2.1 emsalli TOGO Kuleleri planının iptalinin yürütmesini durdurma kararının Mehmet Ali Alan tarafından aylarca belediyeye bildirilmediğini ve bu süreçte inşaatın hukuka aykırı olarak devam ettiğini belirterek, örtülü destek verildiği düşüncesiyle Mehmet Ali Alan hakkında gerekli makamlara başvuru yapıldığını kaydetmişti.

HAKARET EDİLDİĞİ İDDİASI

Yavaş’ın bu röportajının ardından eski ATO Başkanı Sinan Aygün ile eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in avukatı Mehmet Ali Alan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na röportajda kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, 20 Ekim 2020 tarihinde “açıklanış şekliyle konusu arasında düşünsel bir bağ bulunduğu ve nesnel bir açıklama ile desteklendiği” gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiş ve Alan karara itiraz etmişti. Ancak Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği de itirazı reddederek savcılığın kararını hukuka uygun bularak kesinleştirmişti.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN KARARI BOZMA İSTEMİ

Adalet Bakanlığı, Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin üç yıl önce verdiği karara ilişkin kanun yararına bozma isteminde bulundu. Bakanlık tarafından röportajdaki ifadelerin avukat Mehmet Ali Alan’ı küçümseyici, incitici ve zan altında bırakan mahiyette olduğu belirtildi.

"SİYASİ BİR OPERASYON"

ABB kaynakları, Bakanlığın kanun yararına bozma istemini, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yapılan “siyasi bir operasyon” olarak değerlendirdi.

İlgili Haberler
Akşener’in okuduğu ‘korkak yavaş’ şiiri Mansur Yavaş’a gönderme’ iddiasına İYİ Parti’den açıklama
HEDEP'ten yerel seçim öncesi Ankara resti. 'Mansur Yavaş'a bile...'
Melih Gökçek belediyeye alınan mobilyaları evine götürmüş. Mansur Yavaş açıkladı
Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması
Tesadüfe bak bugün yıkım ihalesi yapılacaktı. TOGO kuleleri yıkım kararında önemli gelişme. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım ihalesi öncesi yürütmeyi durdurma kararı çıktı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden flaş TOGO Kuleleri kararı. Rant iddialarıyla gündeme gelmişti
Mahkemeden TOGO kuleleri kararı. Mansur Yavaş. İftira, diz çökecekti, yine çöktü
TOGO kulelerinde son durum: Sinan Aygün'e bir ret daha!
Öne Çıkanlar
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Son Haberler
Galatasaray'dan flaş Icardi kararı Spor
Galatasaray'dan flaş Icardi kararı
Nesli tükenme tehlikesindeki türleri avlayan şahıslara rekor para cezası Gündem
Nesli tükenme tehlikesindeki türleri avlayan şahıslara rekor para cezası
Elazığ'da deprem Gündem
Elazığ'da deprem
Dilan Polat'la ünlenen "Yasmar Yasmar" şarkısı Türkçe'ye çevrildi Gündem
Dilan Polat'la ünlenen "Yasmar Yasmar" şarkısı Türkçe'ye çevrildi
Çaykur Rizespor gol yağdırdı Spor
Çaykur Rizespor gol yağdırdı
İstanbul'da görülen renkli bulutu görenler kameralara sarıldı Gündem
İstanbul'da görülen renkli bulutu görenler kameralara sarıldı
Cübbeli Ahmet’in aylık kazancı ortaya çıktı. Mesleğini ‘Youtuber’ olarak açıkladı Gündem
Cübbeli Ahmet’in aylık kazancı ortaya çıktı. Mesleğini ‘Youtuber’ olarak açıkladı