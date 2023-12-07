Mansur Yavaş’ın adaylığını engelleme hamlesi mi. Adalet Bakanlığı’ndan 3 yıl sonra olağan dışı gelişme

Adalet Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın Togo Kuleleri hakkındaki röportajına yapılan suç duyurusuna verilen takipsizlik kararı için kanun yararına bozma isteminde bulundu.

MAHKEME TAKİPSİZLİK KARARI VERMİŞTİ

Eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün ile eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in avukatı Mehmet Ali Alan, röportajla ilgili suç duyurusunda bulunmuş, Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği takipsizlik kararı vermişti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e 27 Aralık 2019 tarihinde Togo Kuleleri hakkında bir röportaj vermişti.

YAVAŞ, İNŞAATIN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNU İFADE ETMİŞTİ

Yavaş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen 2.1 emsalli TOGO Kuleleri planının iptalinin yürütmesini durdurma kararının Mehmet Ali Alan tarafından aylarca belediyeye bildirilmediğini ve bu süreçte inşaatın hukuka aykırı olarak devam ettiğini belirterek, örtülü destek verildiği düşüncesiyle Mehmet Ali Alan hakkında gerekli makamlara başvuru yapıldığını kaydetmişti.

HAKARET EDİLDİĞİ İDDİASI

Yavaş’ın bu röportajının ardından eski ATO Başkanı Sinan Aygün ile eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in avukatı Mehmet Ali Alan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na röportajda kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, 20 Ekim 2020 tarihinde “açıklanış şekliyle konusu arasında düşünsel bir bağ bulunduğu ve nesnel bir açıklama ile desteklendiği” gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiş ve Alan karara itiraz etmişti. Ancak Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği de itirazı reddederek savcılığın kararını hukuka uygun bularak kesinleştirmişti.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN KARARI BOZMA İSTEMİ

Adalet Bakanlığı, Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin üç yıl önce verdiği karara ilişkin kanun yararına bozma isteminde bulundu. Bakanlık tarafından röportajdaki ifadelerin avukat Mehmet Ali Alan’ı küçümseyici, incitici ve zan altında bırakan mahiyette olduğu belirtildi.

"SİYASİ BİR OPERASYON"

ABB kaynakları, Bakanlığın kanun yararına bozma istemini, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yapılan “siyasi bir operasyon” olarak değerlendirdi.