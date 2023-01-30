Ronaldo ile ilgili flaş iddia

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Ronaldo ile ilgili takımı Al Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia, flaş açıklamalarda bulundu.
Garcia, Portekizli yıldızın tekrar Avrupa'ya döneceğini ileri sürdü.
Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumunda bulunan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.
Garcia, Ronaldo'nun Suudi Arabistan'dan tekrar Avrupa'nın ünlü bir takımına döneceğini ileri sürdü.
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