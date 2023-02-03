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Ronaldo Al Nassr'da ilk golünü attı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla resmi maçlardaki ilk golünü attı

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 22:57
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Ronaldo'nun gol attığı maçta Al Nassr Al Fateh'le berabere kaldı

Ronaldo Al Nassr'da ilk golünü attı
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Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi'nde Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, takımıyla resmi maçlardaki ilk golünü kaydetti.

Lig lideri Al Nassr, Prens Abdullah bin Jalawi Stadı'nda Al Fateh'e konuk olduğu maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi takım, 12. dakikada Cristian Tello ve 58. dakikada Sofiane Bendebka'nın golleriyle iki kez öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

Al Nassr'ın ilk golü, 42. dakikada eski Beşiktaşlı oyuncu Anderson Talisca'dan geldi. Ronaldo ise 90+3. dakikada penaltıdan bulduğu golle takımına beraberliği getirdi.

Talisca, mücadelenin 90+5. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla 15 maçta 34 puana ulaşan Al Nassr, liderliğini sürdürdü.

Daha önce Fransa ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) 5-4 yenildikleri özel karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandıran Ronaldo, Al Nassr formasıyla resmi maçlardaki ilk golünü Al Fateh'e atmış oldu.

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