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Talisca'nın golü tura yetmedi: Ronaldo'nun takımına şok

Ronaldo'nun forma giydiği Al-Nassr, Al-İttihad'a 3-1 yenilerek Suudi Arabistan Süper Kupası'ndan elendi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 23:09
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Al-Nassr kupa maçında Al-İttihad'a yenildi

Talisca'nın golü tura yetmedi: Ronaldo'nun takımına şok
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Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Ronaldo'nun formasını giydiği Al- Nassr ile Al İttihad karşı karşıya geldi.

Ronaldo maça ilk 11'de başladı.

Maçın 15. dakikasında Hamed'in pasında Romarinho topu ağlara göndererek Al- İttihad'ı 1-0 öne geçirdi.

43. dakikada ise fark 2'ye çıktı. Romarinho'nun ortasında Hamdallah'ın kafa vuruşu Al- İttihad'ı 2-0 öne geçirdi.

67. dakikada Gustavo'nun Talisca'ya pasında Talisca'nın şutu ağlara gitti ve fark 1'e indi.

Maçtaki son sözü ise 90+3'te Shanqeeti söyledi. Romarinho'nun pasında topu ağlara gönderen Shaneeti, farkı tekrardan 2'ye çıkardı.

KUPADAN ELENDİ

Maç 3-1'lik skorla bitti ve Ronaldo, Al Nassr ile Suudi Arabistan Süper Kupası'ndan elendi.

 

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