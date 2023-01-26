Talisca'nın golü tura yetmedi: Ronaldo'nun takımına şok

Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Ronaldo'nun formasını giydiği Al- Nassr ile Al İttihad karşı karşıya geldi.
Ronaldo maça ilk 11'de başladı.
Maçın 15. dakikasında Hamed'in pasında Romarinho topu ağlara göndererek Al- İttihad'ı 1-0 öne geçirdi.
43. dakikada ise fark 2'ye çıktı. Romarinho'nun ortasında Hamdallah'ın kafa vuruşu Al- İttihad'ı 2-0 öne geçirdi.
67. dakikada Gustavo'nun Talisca'ya pasında Talisca'nın şutu ağlara gitti ve fark 1'e indi.
Maçtaki son sözü ise 90+3'te Shanqeeti söyledi. Romarinho'nun pasında topu ağlara gönderen Shaneeti, farkı tekrardan 2'ye çıkardı.
KUPADAN ELENDİ
Maç 3-1'lik skorla bitti ve Ronaldo, Al Nassr ile Suudi Arabistan Süper Kupası'ndan elendi.
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