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Alaattin Çakıcı'nın danışmanından Vali’ye makamında 'ziyaret'

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın duyurularını basın mensuplarına servis eden ve kendisini Çakıcı'nın 'baş danışmanı' olarak tanıtan Ferhat Aydoğan, oğlu 'Cippo' ile birlikte Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 03:34
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Alaattin Çakıcı'nın danışmanından Vali’ye makamında 'ziyaret'

Alaattin Çakıcı'nın danışmanından Vali’ye makamında 'ziyaret'
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Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın basın danışmanı olarak tanınan, sık sık Çakıcı adına yazılmış metinleri gazetecilere e-mail yoluyla servis eden Ferhat Aydoğan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un makamına 'ziyarette' bulundu.

OĞLUNU DA YANINDA GÖTÜRDÜ

Aydoğan, kendi ziyaretini yine kendisi duyururken, "Gazeteci Ferhat Aydoğan Kahramanmaraş ve Gaziantep’te oğlu Cippo ile önemli ziyaretlerde bulundu. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’a makamında ziyarette bulunan Ferhat Aydoğan, Vali Bey'in misafirperverliği ve gösterdiği ilgi alaka sebebi ile teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

Söz konusu ziyarette Aydoğan ve oğlu Cippo'nun, Vali Coşkun'a ziyareti fotoğrafa böyle yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Aydoğan, bu ay içinde hastaneye kaldırılmıştı. Kendini kötü hisseden Aydoğan, Adana’da bulunan bir özel hastanede sağlık kontrolünden geçirilmiş, tedavi altına alınan Aydoğan'a anjiyo yapılmıştı.

Hastane yatağından fotoğraf çektirip servis eden Aydoğan'ın odasında iki paket sigara bulunması da gündem olmuştu.

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