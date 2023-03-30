İslam Memiş'ten altın uyarısı: Alamayanlar için son bir fırsat olacak

Gram altın rekor kırmaya devam ederken piyasa uzmanı İslam Memiş'ten yeni açıklamalar geldi. An itibarıyla gram altın 1213 lira seviyesinden işlem görüyor.

Yeni tahminini A Haber'de açıklayan Memiş "Yatırımcı, önümüzdeki hafta gerçekleşebilecek düşüşleri gözden geçirmesi gerekiyor" dedi.

Kısa vadeli bir düzeltme hamlesi gelebileceğini belirten Memiş, "Dolayısıyla son bir defa alım fırsatı sunacaktır. Ben alamadım diyenler için alım fırsatı olacağını tahmin ediyorum. Haziran ayından itibaren 1450 TL, 1550 TL seviyeleri sürpriz değil." ifadelerini kullandı

Altın borçlanması yapmayı düşünenlerin bundan uzak durması gerektiğini ifade eden Memiş, "Önümüzdeki 1-2 haftalık süreçte alım fırsatı olacaktır diye düşünüyorum." dedi.

Gram altın, bugün saat 14:04 itibarıyla %0,38 artışla 1.213,322 TL seviyesinden işlem görüyor.

Gram Altın, 23 Mart'ta 1.219,88 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.