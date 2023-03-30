30 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İslam Memiş'ten altın uyarısı: Alamayanlar için son bir fırsat olacak

İslam Memiş'ten altın uyarısı: Alamayanlar için son bir fırsat olacak

İslam Memiş gram altın fiyatları konusunda “Kısa vadeli bir düzeltme hamlesi gelebilir. ‘Alamadım’ diyenler için son bir fırsat sunacaktır” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 14:36
Takip Et

Alamayanlar için son bir fırsat olacak

İslam Memiş'ten altın uyarısı: Alamayanlar için son bir fırsat olacak
+
Aa
-

Gram altın rekor kırmaya devam ederken piyasa uzmanı İslam Memiş'ten yeni açıklamalar geldi. An itibarıyla gram altın 1213 lira seviyesinden işlem görüyor.

Yeni tahminini A Haber'de açıklayan Memiş "Yatırımcı, önümüzdeki hafta gerçekleşebilecek düşüşleri gözden geçirmesi gerekiyor" dedi.

Kısa vadeli bir düzeltme hamlesi gelebileceğini belirten Memiş, "Dolayısıyla son bir defa alım fırsatı sunacaktır. Ben alamadım diyenler için alım fırsatı olacağını tahmin ediyorum. Haziran ayından itibaren 1450 TL, 1550 TL seviyeleri sürpriz değil." ifadelerini kullandı

Altın borçlanması yapmayı düşünenlerin bundan uzak durması gerektiğini ifade eden Memiş, "Önümüzdeki 1-2 haftalık süreçte alım fırsatı olacaktır diye düşünüyorum." dedi.

Gram altın, bugün saat 14:04 itibarıyla %0,38 artışla 1.213,322 TL seviyesinden işlem görüyor.

Gram Altın, 23 Mart'ta 1.219,88 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
1
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
2
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi. O banka çıtayı zirveye taşıdı
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
3
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
4
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿Bakırköy’de kontrolden çıkan araç metro yoluna uçtu: 2 yaralı
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
5
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿EYT'de yeni gelişme. SGK'daki işlemlerin hızlandırılması için flaş karar
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
6
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿‘Ertelendiği’ söylendi. ‘İptal edildi’ denildi. TOKİ kura sonuçları açıklandı
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
7
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
﻿CHP'den İktidara petrol tazminatı tepkisi. Türkiye ne kadar ödeyecek?
﻿Lüks otelin jakuzisinde şüpheli ölüm! Oğlu ve arkadaşı tarafından ölü bulundu
﻿Lüks otelin jakuzisinde şüpheli ölüm! Oğlu ve arkadaşı tarafından ölü bulundu
﻿Lüks otelin jakuzisinde şüpheli ölüm! Oğlu ve arkadaşı tarafından ölü bulundu
﻿Avusturya meclisinde Zelenskiy'e tepki
﻿Avusturya meclisinde Zelenskiy'e tepki
﻿Avusturya meclisinde Zelenskiy'e tepki
﻿ Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Zayed ile görüştü
﻿ Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Zayed ile görüştü
﻿ Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Zayed ile görüştü
﻿EPDK, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının süresini uzattı
﻿EPDK, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının süresini uzattı
﻿EPDK, azami uzlaştırma fiyat mekanizmasının süresini uzattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.