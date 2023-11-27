Alanya maçında sakatlanan Davinson Sanchez'den Galatasaray'a şok haber

Galatasaray, Alanyaspor engelini 4-0'lık skorla kolay geçerken, en önemli oyuncularından birini kaybetti.
Karşılaşmanın 78. dakikadasında sakatlanıp oyundan çıkan Davinson Sanchez'den şok bir haber geldi.
Galatasaray'ın açıklamasında, "Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" denildi.
Davinson Sanchez'in 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
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