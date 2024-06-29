Alanya’da Geleneksel Koyun Kırkma Etkinliği başladı

Kaynak: İHA
Alanya’da Geleneksel Koyun Kırkma Etkinliği başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte koyun kırkma işlemleri başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcak havaların etkisiyle hayvancılar, koyunlarının yünlerini kırkmaya başladı. Her yıl Haziran ayı sonunda geleneksel olarak yapılan koyun kırkma işlemleri, bu yıl da büyük bir coşkuyla başladı. Çobanlar Derneği Başkanı Şükrü Çavuşoğlu'nun organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik, Söbü Çimen yaylasında yapıldı.

Çobanlar ve hayvancılıkla uğraşan aileler, yıl boyunca büyük bir emekle baktıkları koyunlarının yünlerini kırkmak için bir araya geldi. Etkinlik, sadece hayvancılık faaliyetinin bir parçası olmakla kalmıyor, aynı zamanda bölge halkının bir araya geldiği, sosyal ve kültürel bir buluşma noktası haline geliyor.

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