Alanya'da tatil yapan Rus çiftin valizlerinden çıkanlar şok etti. 10 tane valizi ağzına kadar doldurmuşlar

Alanya Doğanay Otel'e tatil yapmak için gelen Rus turistler, hotelde buldukları her şeyi çantalarına doldurdu. Otel görevlilerinin dikkatiyle fark edilen olayda, turistlerin çantasından onlarca yiyecek ve temizlik malzemesi çıktı.

Alanya'da tatil yapan Rus çiftin valizlerinden çıkanlar şok etti. 10 tane valizi ağzına kadar doldurmuşlar

Editör: Mehmet Şahincileroğlu

Alanya'ya tatile gelip Doğanay Otel'de 1 hafta kalan Rus turist ailenin, çıkış işlemleri yapılırken sergilediği şüpheli tavırlar, otel görevlilerin dikkatini çekti.

Otel görevlileri, turist ailenin bavullarını kontrol edince şaşkınlık geçirdi.

Yaklaşık 10 kadar bavulun içi tamamen otel ürünleri ile doldurulmuş halde bulunurken arama sırasında bavullardan çıkanlar bitmek bilmedi.

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ŞAMPUANDAN REÇELE KADAR HER ŞEY VAR

Otel görevlileri, turistlerin çantalarını kontrol ederken bir yandan da cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Çantaları sırayla açan görevliler, çantaların içinden onlarca bez terlik, sabun, şampuan, kapalı reçel, bal gibi yiyecekler ve temizlik malzemeleri çıkarıldı.

Oteli tamtakır bırakan Rus turistler, yaşanan olayın ardından otel görevlilerine pişkince cevaplar vererek otelden ayrılmak istedi.

Rus turistlerin o anları sosyal medyada gündem oldu.

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