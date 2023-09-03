Rus turist polisleri canından bezdirdi. Sokak ortasında kendini yere atıp bağırdı

Antalya’nın Alanya ilçesinde sahte alkol ya da 'zombi' tabir edilen sentetik uyuşturucu aldığı tahmin edilen Rus turist krize girerek yaklaşık 15 polise adeta ecel teri döktürdü.

KAYNAK: İHA
Rus turist polisleri canından bezdirdi. Sokak ortasında kendini yere atıp bağırdı

Polis ekipleri “su su” diye bağıran turisti sakinleştirmek için önce 3 litre buz gibi su ikram etti, ardından ise zehirlenme ihtimaline karşı suyu üzerine döktü. Her şeye rağmen sakinleşmeyen turist araca binmemek için dakikalarca direndi, kendini yeren yere attı.

Olay, gece saat 00.30'da Güller Pınarı Mahallesi Kerim Kaptanlar Sokak üzerinde bulunan 4 yıldızlı bir otelin önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; otel önünde üzerini çıkartan turist bağırmaya ve kendini yere atmaya başlayınca olay yerine polis çağrıldı. Rus olduğu anlaşılan turisti sakinleştirmekte güçlü çeken polisler yardımcı ekip çağırdı. Bölgeye 15'e yakın resmi polis ve bekçi sevk edildi. Yere yatırılıp elleri kelepçelenen Rus, polis aracının arkasına bindirilmek istendi ancak tüm uğraşlar çaba vermedi. Resmi polis aracının arkasına büyük ve küçük tuvaletini yapan Rus turist için daha büyük bagajı olan araç istendi.

RUSÇA VE İNGİLİZCE "SU, SU" DİYE BAĞIRDI

Rusça ve İngilizce "Su, su" diye bağıran turist bir türlü sakinleşmeyince polisler tarafından kendisine buz gibi soğuk su içirildi. 3 litrenin üstünde su için turist halen uyuşturucunun etkisi ile kendini yerden yere atarak su istemeye devam etti. Bunun üzerine su komasına girmesi endişesiyle polisler tarafından yerde yatan turistin üstüne soğuk su döküldü. Çevrede bulunan yerli ve yabancı vatandaşlar olup biteni şaşırarak ve korku dolu gözlerle izlerken, olay yerine gelen narkotik büroya ait sivil araca bindirilen Rus turist hastaneye kaldırıldı.

Hastanede sakinleştirilen Rus turist karakola götürülerek uyuşturucu madde ya da sahte içkiyi nereden aldığına dair narkotik ekipleri tarafından sorgulandı.

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